Skyrim na Unreal Engine 5. Praca fana zawstydza Bethesdę

fot. Bethesda

The Elder Scrolls V: Skyrim nadal cieszy się popularnością, ale nie da się ukryć, że gra ma już swoje lata. Twórcy starali się ją co prawda nieco odmłodzić i wydali w listopadzie wydanie z podtytułem Anniversary Edition, ale niektórzy uznali to za działanie niewystarczające. Pewni fani postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i pokazać, jak Skyrim mógłby wyglądać w nowej, zdecydowanie ładniejsze wersji.

Pewien moder Christian Gromm, postanowił odtworzyć lokację Riverwood na silniku Unreal Engine 5. Efekt jego pracy przechodzi najśmielsze oczekiwania, bo Rzeczna Puszcza wygląda naprawdę niesamowicie. Jednocześnie to dowód na to, że wkładając trochę wysiłku i zasobów można odświeżyć kultowe klasyki tak, by nawet dziś robiły one ogromne wrażenie.

Niestety Gromm póki co nie zamierza dzielić się swoją pracą z graczami. Jak zaznaczył, demo Riverwood, jakie odtworzył na nowej wersji silnika Unreal, ma być jedynie pokazem jego umiejętności i być częścią jego portfolio.

