Better Man: Niesamowity Robbie Williams nominowane do Oscara! Nowe zdjęcia zza kulis

Jonno Davies zagrał główną rolę w filmie Better Man: Niesamowity Robbie Williams. Aktor na swoim profilu na portalu X pogratulował ekipie filmowej zdobycia nominacji do tegorocznych Oscarów w kategorii "najlepsze efekty specjalne", a także wstawił kilka nowych zdjęć zza kulis, które możecie zobaczyć poniżej.

Better Man: Niesamowity Robbie Williams – zdjęcia zza kulis

Better Man: Niesamowity Robbie Williams już w kinach. Co trzeba wiedzieć o wyjątkowym musicalu?

Better Man: Niesamowity Robbie Williams – fabuła, gdzie oglądać

Muzyka była bliska sercu Robbie’go Williamsa od dziecka. Jako chłopiec obserwował niezbyt udaną karierę estradową swojego ojca, która była dla niego nierzadko źródłem frustracji. Robbie przejmuje zarówno ambicje ojca, jak i jego paraliżujące zwątpienie w siebie – ale ma talent. Wkrótce dołącza do boysbandu Take That, z którym wspina się na szczyty list przebojów z serią międzynarodowych hitów. Jednak pieniądze i sława przynoszą jeszcze więcej zwątpienia, a Williams odkrywa w sobie zgubny pociąg do autodestrukcji. Ma jednak także niezwykłą siłę, która w połączeniu z talentem pozwala podnosić się po każdym życiowym czy artystycznym upadku. Wyjątkowy człowiek, niepowtarzalny artysta, po prostu Robbie Williams. [opis dystrybutora]

Film Better Man: Niesamowity Robbie Williams można aktualnie obejrzeć w kinach.