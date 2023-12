Beyonce i Król Potworów nieźle w amerykańskich kinach. Wyniki box office

fot. materiały prasowe

Reklama

Eksperci box office zawsze powtarzają: pierwszy weekend grudniowy po święcie Dziękczynienia jest jednym z najgorszych w roku. Wyniki tego weekendu to potwierdzają, ale to nie przeszkodziło w osiągnięciu sukcesu.

Pierwsze miejsce należy do koncertowego filmu Beyonce, czyli Renaissance: A Film by Beyoncé. Choć ta produkcja nie miała szans dorównać rekordowemu tytułowi Taylor Swift (98,2 mln dolarów podczas otwarcia), to i tak jest jednym z najlepszych debiutów w historii filmów koncertowych. Zebrano 21 mln dolarów. Na świecie zebrał 6,4 mln dolarów z 94 krajów. Razem ma 27,4 mln dolarów przy budżecie 10 mln dolarów.

Igrzyska śmierci - box office

Druga lokata to ponownie Ballada ptaków i węży, która znów osiąga niskie spadki frekwencji. Tym razem zebrał 14,5 mln dolarów. Do tej pory w Ameryce Północnej ma 121,2 mln dolarów. Powiązując to z wynikami ze świata, adaptacja książki ma 243,9 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów, więc film już zarabia na siebie.

Godzilla Minus One - box office

Podium zamyka japoński hit Godzilla Minus One, które osiąga 11 mln dolarów. Z uwagi na to, że widowisko ma budżet zaledwie 15 mln dolarów to otwarcie w Ameryce Północnej jest znakomitym wynikiem.

Ostatnia nowość to akcyjniak Silent Night w reżyserii legendarnego Johna Woo. Przeciętne recenzje i słabe opinie widzów zaowocowały otwarciem w wysokości 3 mln dolarów. Z uwagi na budżet 40 mln dolarów to porażka, która nie ma szans się zwrócić.