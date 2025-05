Szkice koncepcyjne z Dynamic Duo. Punkowy Robin, stylizowany Batman i Gotham jak z kreskówki

fot. DC Comics

Dynamic Duo to zapowiedziana animacja, która może, ale nie musi wchodzić w skład uniwersum DCU kierowanego przez Jamesa Gunna. Mówił w przeszłości, że chciałby, aby tak się stało, ale może to być niemożliwe, ponieważ fabularnie nowy film podchodzi w bardzo wyjątkowy sposób do mitologii Mrocznego Rycerza. Opowie on o przygodach nie jednego, ale dwóch Robinów - Dicka Graysona i Jasona Todda. Produkcja ma być też wyglądać wyjątkowo. Ma zostać stworzona za pomocą miszmaszu animacji poklatkowej, występów aktorskich i CGI. Tymczasem w sieci pojawiły się pierwsze szkice koncepcyjne z filmu.

Na razie trudno powiedzieć, czy są one prawdziwe. Jeśli tak, to był to raczej niekontrolowany wyciek niż świadome działanie promocyjne. Na szkicach widzimy dwóch głównych bohaterów. Dick Grayson ma strój, który przypomina jego klasyczny kostium, z kolei Jason Todd ma bardziej "punkowe" odzienie pasujące do jego buntowniczego charakteru. Widzimy też Batmana w mocno stylizowanej kresce oraz pierwsze spojrzenie na Gotham City, które przypomina to z legendarnej kreskówki z 1992 roku.

