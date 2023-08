Beyond Good & Evil otrzyma remaster lub remake? Nowe wydanie może zadebiutować na 20. urodziny gry

fot. Ubisoft

Entertainment Software Rating Board, czyli organizacja zajmująca się przyznawaniem kategorii wiekowych, w przeszłości już nie raz psuła niespodzianki szykowane przez twórców i wydawców. Nie wykluczone, że podobnie jest tym razem, bo na ich stronie pojawiła się wzmianka o Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition. Ten wpis oraz podtytuł wyraźnie sugerują, że w produkcji ma znajdować się odświeżone wydanie przygodowej gry akcji z 2003 roku, które powstaje z myślą o PC, PS4, PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Zabrakło jednak wzmianki na temat tego, czego tak naprawdę możemy się spodziewać, a opcji jest kilka. Może być to prosty port na współczesne urządzenia jak niedawne Red Dead Redemption, remaster lub też pełnoprawny remake.

fot. ESRB

Biorąc pod uwagę tytuł, premiera powinna odbyć się jeszcze w tym roku. Jeżeli faktycznie tak będzie i nie mamy tu do czynienia z błędem, to wkrótce powinniśmy doczekać się oficjalnej zapowiedzi.

Beyond Good & Evil zadebiutowało w 2003 roku. Główną bohaterką jest reporterka o imieniu Jade, która staje do walki z kosmitami atakującymi planetę Hyllis. Podczas zabawy trzeba zająć się między innymi robieniem zdjęć, rozwiązywaniem łamigłówek oraz walką z przeciwnikami. Powstaje również sequel tej produkcji, ale znajduje się on w produkcji od wielu lat i jego aktualny status jest niejasny - dawno nie było żadnych konkretów na jego temat.