New World: Rise of the Angry Earth pierwszym dodatkiem do MMORPG Amazona. Wreszcie dostaniemy wierzchowce!

fot. Amazon Games

New World zadebiutowało w 2021 roku i od czasu premiery doczekało się wielu aktualizacji, które nie tylko usuwały błędy i wprowadzały poprawki balansu, ale często dodawały też nową zawartość. Na tym jednak nie koniec, bo firma Amazon Games zapowiedziała pełnoprawne rozszerzenie zatytułowane Rise of the Angry Earth.

Dodatek wprowadzi do tego MMORPG między innymi nową strukturę postępów, na czele ze zwiększonym limitem poziomu do 65, a także nową rzadkość ekwipunku, nowy typ broni (Flail), ekspedycję, przedmioty i zdolność Heartrune. Dla wielu graczy największą atrakcją będą jednak wyczekiwane od dawna wierzchowce! Bohaterowie otrzymają możliwość oswajania zwierząt, takich jak konie, wilki czy lwy. Będą one posiadać unikalny wygląd i barwiony ekwipunek, a ich imiona będzie można modyfikować.

Rise of the Angry Earth - zwiastun dodatku do New World

New World: Rise of the Angry Earth zadebiutuje 3 października. Równocześnie z premierą rozszerzenia wystartuje również 3. sezon.