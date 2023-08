Holstin z nową wersją demo! Zwiastun pokazuje zaskakujący system walki

fot. Sonka

Holstin to psychologiczny survival-horror, którego akcję osadzono w niewielkim warmińskim miasteczku w latach 90. Produkcję tę mieliśmy okazję zobaczyć wcześniej na materiałach wideo oraz mogliśmy sprawdzić jedną wersję demonstracyjną, ale twórcy ze studia Sonka uznali, że nadszedł czas, by pokazać coś więcej. Do sieci trafiło wideo z fragmentami rozgrywki, w których mamy możliwość przyjrzenia się zaskakującemu systemowi walki. Podczas pojedynków z przeciwnikami kamera ustawi się za plecami przeciwnika, co przypomina rozwiązania znane między innymi z serii Resident Evil, a gracze będą mogli odstrzeliwać kończyny oponentów.

Oprócz tego na Steam pojawiło się nowe demo Holstin, które pozwala samemu przekonać się, jak wypada walka z przeciwnikami.

Holstin zmierza na PC oraz konsole PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Data premiery nie została jeszcze ujawniona.