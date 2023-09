Bez litości 3 - pierwsze miliony w box office. Jak sobie film radzi?

fot. materiały prasowe

Jak sobie radzi Bez litości 3: Ostatni rozdziałw box office w Ameryce Północnej? Według informacji Deadline w piątek film zebrał 11,5 mln dolarów (razem z czwartkowymi pokazami wieczornymi w wysokości 3,8 mln dolarów) i na obecną chwilę film akcji może liczyć najmniej na 30 mln dolarów w 3 dni lub w okolicach 40 mln dolarów w 4 dni. Obecnie jest długi weekend z okazji Święta Pracy.

Bez litości 3 - box office

Jest to więc dobre otwarcie dla trzeciej części, które jest w okolicach debiutów poprzednich odsłon. Z uwagi na to, że trwa strajk aktorów nikt z obsady nie mógł promować widowiska, więc osiągnięcie pomimo tego problemu takiego wyniku jest uznawane za sukces. Budżet to zaledwie 70 mln dolarów, więc szansę na sukces komercyjny są bardzo wysokie.

Na ten moment wyniki ze świata nie są znane. Pełne szacunkowe rezultaty sprzedaży biletów do kin będą znane w niedziele wieczorem.