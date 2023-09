Bez litości 3 - film zbiera lepsze recenzje niż poprzednie części. Jaki wynik?

fot. materiały prasowe

Reklama

Według portalu Rotten Tomatoes, który agreguje recenzje krytyków filmowych, Bez litości 3: Ostatni rozdział osiąga wynik 76% pozytywnych recenzji (48 pozytywnych, 15 negatywnych). To jest o wiele lepszy wynik niż poprzednich dwóch części. Bez litości w 2014 roku miał 61%, a Bez litości 2 osiągnął 52% w 2018 roku. Krytykom więc nowa część podoba się o wiele bardziej.

Bez litości 3 - recenzje

Czytamy na portalu, że Bez litości 3 to rzecz bardzo rozrywkowa i dająca dużo frajdy. Denzel Washington przyciąga do ekranu charyzmą i swoja grą, a reżyser Antoine Fuqua sprawnie opowiada prostą i przewidywalną historię zgodną ze schematami gatunku. Wszystko jednak jest okraszona obrazową przemocą i scenami akcji, które dają wiele satysfakcji.

Przypomnijmy, że w naszej recenzji Dawida Muszyńskiego padłą ocena 7/10. Przeczytaj recenzję!

Podoba mi się to, w jakim kierunku zmierza ta seria, i to, że twórcy cały czas szukają świeżości, a nie powtarzają znane motywy. Wydaje mi się, że Bez litości 3: Ostatni rozdział to najlepsza część. Jeśli okaże się ostatnią, to z pełnym poszanowaniem zamknie trylogię.

Bez litości 3 - film już na ekranach kin.