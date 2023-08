Bez litości 3 - finałowe prognozy box office. Ile film zarobi?

fot. materiały prasowe

Bez litości 3: Ostatni rozdział wejdzie 1 września na ekrany kin w Polsce i wielu krajach świata. W Ameryce Północnej będzie to długi weekend z okazji Święta Pracy. Szacunki są także, że film powinien zebrać 28-30 mln dolarów w 3 dni oraz 33-40 mln dolarów w 4 dni.

Bez litości 3 - box office

Jest to więc mniej więcej na poziomie poprzednich części, które odpowiednio osiągały 34 mln dolarów (Bez litości) oraz 36 mln dolarów (Bez litości 2). Co więcej, taki wynik Bez litości 3 to będzie jeden z najlepszych weekendów z okazji Święta Pracy w historii. Lepszy osiągnął tylko Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni z kwotą 94,6 mln dolarów. Otwarcie jest na pewno satysfakcjonujące przy budżecie 70 mln dolarów.

Prognozy otwarcia w krajach światach na ten moment nie zostały oszacowane. Przypomnijmy, że w głównej roli powraca Denzel Washington, którego Robert McCall mieszka teraz we Włoszech i musi rozprawić się z tamtejszą mafią. Za kamerą ponownie Antone Fuqua.