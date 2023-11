Bez litości 3. Ostatni rozdział online. Gdzie oglądać na VOD?

foto. materiały prasowe

Dwukrotny zdobywca Oscara Denzel Washington po raz kolejny wciela się w postać Roberta McCalla - byłego żołnierza sił specjalnych, który pomimo że chciał wieść spokojne życie, nie potrafi innym odmówić pomocy. Jak zapewniał Antoine Fuqua w udzielonym nam wywiadzie "ostatni rozdział", który jest podtytułem trzeciej odsłony serii nie koniecznie musi oznaczać koniec przygód McCalla. Wszystko zależy od widzów którzy obejrzą film na dużym jak i na małym ekranie.

Bez litości 3. Ostatni rozdział online - platformy i ceny

Bez litości 3: Ostatni rozdział jest dostępny od dziś na platformach streamingowych jak zwykle w różnych opcjach i różnych cenach.

Rakuten można wypożyczyć za 47,99 zł

iTunes - jest jedynie opcja zakupu. Cena 54,99 zł.

Prime Video - w sklepie na platformie jest dostępna opcja zakupu w cenie 54,99 zł

Bez litości 3. Ostatni rozdział online - zwiastun

Bez litości 3: Ostatni rozdział - Antoine Fuqua

Bez litości 3. Ostatni rozdział - opis fabuły

McCall (Denzel Washington) oficjalnie porzucił fach rządowego zabójcy, ale niesprawiedliwość w dalszym ciągu depcze mu po piętach i nie może jej zignorować. Osobista misja prowadzi go tym razem do Włoch, gdzie rozprawia się z sycylijskim baronem, rzekomo nie do uchwycenia. Postrzelony McCall ledwo dociera na stały ląd. Nieprzytomnego odnajduje karabinier i przewozi do nadmorskiego miasteczka, gdzie rany leczy doktor Enzo (Remo Girone). Próbując odzyskać siły, zakochuje się w życzliwości i spokojnym trybie życia mieszkańców Altomonte. Wkrótce staje się świadkiem terroryzowania ich przez Marco (Andrea Dodero) - brata szefa mafii Camorry, Vincenta (Andrea Scarduzio). Aby chronić swoich nowych przyjaciół i ich źródła utrzymania, McCall postanawia wziąć sprawy w swoje brutalnie skuteczne ręce. Częścią jego planu jest poinformowanie agentki CIA Emmy Collins (Dakota Fanning).