The Boys - nowa drużyna supków w 5. sezonie! Drastyczny wątek potwierdzony

Prace na planie 5. sezonu The Boys trwają w najlepsze. Przypomnijmy, że w finale poprzedniej odsłony serialu Homelander dopiął swego i wykonał kilka kroków walnie przybliżających go do uzyskania całkowitej władzy nad Stanami Zjednoczonymi, usuwając stojące na jego drodze przeszkody polityczne i doprowadzając do pojmania takich postaci jak Mother's Milk, Hughie, Frenchie i Kimiko.

Od dłuższego czasu spekulowano, że w 5. sezonie kluczowy stanie się wątek stworzonej przez Teka Knighta sieci obozów internowania, w których Homelander uwięzi swoich wrogów. Nowe zdjęcia z planu potwierdzają taki obrót spraw - napisy na autobusach informują bowiem o pojawieniu się w USA "obozów wolności".

Te same pojazdy wyjawiają, że w kolejnej, finałowej odsłonie serialu pojawi się zupełnie nowa drużyna supków: Teenage Kix, w komiksach przedstawiana jako parodia takich grup jak Young Avengers czy Teen Titans. W jej skład w przeszłości wchodzili m.in. A-Train, Sister Sage i Popclaw; wśród jej najważniejszych członków w świecie komiksów znajdowali się także Big Game, Jetstreak, Hyperion, Shout Out i Mesme.

The Boys - nowe zdjęcia z planu 5. sezonu

5. sezon The Boys ma zadebiutować na Amazon Prime Video w 2026 roku.