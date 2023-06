Bez urazy – kontrowersje wokół głównego wątku filmu. Obsada odpowiada

fot. materiały prasowe

W nowej komedii Sony, Bez urazy, 32-letnia Maddie grana przez Jennifer Lawrence jest zatrudniona przez parę rodziców, aby „umawiała się” z ich 19-letnim synem (Andrew Barth Feldman). Ten zamysł, zawarty w zwiastunie filmu i oparty na prawdziwej reklamie sprzed 10 lat, wywołał silną reakcję w mediach społecznościowych. Internetowi krytycy nazwali to przerażającą koncepcją i nie zgadzali się z czynami postaci Lawrence, która próbowała uwieść znacznie młodszego od siebie chłopaka.

Bez urazy – obsada o kontrowersyjnej fabule

Oto co Laura Benanti, odtwórczyni roli matki 19-latka, powiedziała dla The Hollywood Reporter:

- Jest to przestroga. Jeśli jesteś nadopiekuńczym rodzicem, który więzi swoje dziecko w bańce, a ono nie wie, jak poza tą bańką istnieć, dokonasz dokładnie odwrotnego i szalonego wyboru, tak jak rodzice w filmie robią. Myślę, że to bardzo satyryczne spojrzenie na to, co może się stać, jeśli będziesz trzymać na smyczy swoje dzieci. Wtedy skończysz jako kurator ich życia na zawsze.

Matthew Broderick, grający ojca w filmie, dodał:

- Zgaduję, że to, co się dzieje, kiedy dziecko idzie do szkoły, tak zatrważa, że może będzie szczęśliwe, zaprzyjaźni się i zatroszczy o siebie, że niektórzy rodzice zrobią wszystko, aby to przejście zadziałało. I to jest trudny czas. Przeszedłem przez to. Ale naprawdę musisz pozwolić im zrobić to na własną rękę. Jednak rodzice w tym filmie postanawiają zadzierać z naturą”.

Film, jak wyjaśnił producent Marc Provissiero, wyrósł z jego próby nakręcenia opowieści o nadopiekuńczym rodzicielstwie. Początkowo chciał, aby Stupnitsky zaadaptował książkę How to Raise an Adult (tłumacząc na Jak wychować dorosłego, książka niedostępna w polskim tłumaczeniu) ale ten pomyślał, że to świetny pomysł, choć nie znał tej historii. Następnie inna producentka, Naomi Odenkirk, zaprezentowała mu reklamę Craigslist, która ostatecznie była inspiracją do stworzenia filmu.

Oto, jak Provissiero wspomina stworzenie koncepcji filmu:

- Wypiłem drinka z Genem jakieś sześć miesięcy później. Podczas kolacji powiedział: „Szukam czegoś dla kogoś takiego jak Jennifer Lawrence”. W połowie kolacji przypomniałem sobie tę reklamę Craigslist, którą Naomi przyniosła mi pół roku wcześniej. On mi nie uwierzył i kazał mi to znaleźć i pokazać mu na telefonie. W końcu powiedział: „Napiszę to dla ciebie na zamówienie.

Jeśli chodzi o to, co oferują mama i tata w reklamie i filmie, Odenkirk powiedziała: „Z pewnością rodzice przekraczają swoje granice”. Z kolei Provissiero odparł: „Nie jest to tak odległe od rzeczywistych wyborów rodzicielskich. Chcesz zrobić wszystko, co możesz dla swojego dziecka. Gdzie jest granica”.

Stupnitsky dodał, że:

- Tak naprawdę nie ma znaczenia, co się stało i czy ktoś na tę reklamę odpowiedział. Po prostu kim są ci nadopiekuńczy rodzice, którzy publikują tę reklamę i kim jest ich syn, co się tam dzieje? A kto odpowiada na tę propozycję?”

Co więcej, podczas premiery Bez urazy powiedział The Hollywood Reporter, że widownia nie powinna odczuć obrzydzenia.

- Jeśli poczujesz się tak, kiedy wyjdziesz z filmu, będę zaskoczony. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby uważać na czynnik chorobotwórczy, ponieważ mogło to pójść w tę stronę. Przyjęliśmy podejście humanitarne i myślę, że to wszystko, o co można prosić.

Również Natalie Morales, która gra przyjaciółkę postaci Lawrence, ma kolejny kontrargument dla tych, którzy są zdenerwowani różnicą wieku między dwójką głównych bohaterów:

- Widzieliście Absolwenta? Lawrence ma odgrywać starszą kobietę. Jest tyle produkcji, gdzie mężczyzna jest znacznie starszy od kobiety, szczególnie w serialach telewizyjnych, i nikt nie mrugnie okiem. Taka jest różnica.