bHaptics TactGlove – poręczne rękawice VR trafią do dystrybucji [CES 2022]

Nawet najlepsze klasyczne kontrolery sparowane z topowymi goglami VR ie pozwolą w pełni zanurzyć się w wirtualnym świecie. Wszystko z powodu jednej ułomności tej technologii technologii, która skutecznie wytrąca nas z immersji. Cyfrowe przedmioty nie stawiają żadnego oporu. Istnieją wyłącznie w wirtualnej formie i nie możemy ich poczuć tak, jak fizycznych obiektów.

Problem ten można rozwiązać sięgając po rękawice VR, jednak większość gadżetów tego typu jest kosztowna bądź zbyt toporna, aby korzystać z nich na co dzień. I tu na scenę wkraczają TactGlove od bHaptics, które zostaną zaprezentowane podczas targów technologicznych CES 2022 w Las Vegas:

Rękawice TactGlove powstały z myślą o rynku konsumenckim, dlatego przy ich projektowaniu zadbano przede wszystkim o to, aby były proste w obsłudze. Aby wykorzystać ich potencjał, nie trzeba wyposażać się w żadne niszowe gogle, gdyż współpracują z popularnymi systemami optycznego rozpoznawania gestów (serią Quest od firmy Meta/Facebook oraz modułem Leap Motion od Ultraleap). TactGlove wykonano z lekkiej, rozciągliwej tkaniny i na pierwszy rzut oka można pomylić je ze zwykłymi rękawiczkami. Jedynie 10 liniowych silników wibracyjnych (LRA) wszytych w palce każdej z nich zdradza ich prawdziwą naturę. To LRA przy wsparciu SDK bHaptics mają wyzwalać wibracje symulujące opór stawiany przez wirtualne przedmioty, odwzorowując w ten sposób wrażenie dotyku w VR.

Producent planuje sprzedawać TactGlove w trzech rozmiarach, a za komplet dwóch rękawic zapłacimy zaledwie 299 dolarów, co jak na osprzęt tego typu wydaje się dość rozsądną kwotą. Niestety, to nie efektywność gadżetu będzie miarą jego sukcesu, a aplikacje, które wykorzystają jego potencjał. A tych na razie jest niewiele. Natywną obsługę TactGlove wdrożono do Unplugged: Air Guitar, Hand Physics Lab oraz bHaptics Player.

Nie można jednak wykluczyć, że pojawienie się tego sprzętu na rynku może być motorem napędowym do upowszechnienia tej technologii. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak tylko cierpliwie śledzić rozwój TactGlove. Kto wie, może w przyszłości takie rękawice staną się podstawowym wyposażeniem konsumenckich zestawów VR i trafią np. do duchowego spadkobiercy Oculusa Quest 2?

