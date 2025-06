Ballerina mogła mieć więcej cameo. Reżyser zdradza niewykorzystane pomysły

Chociaż Ballerina nie porwała krytyków, to sprawiła, że publiczność zakochała się w nowej postaci z uniwersum Johna Wicka. On sam w filmie się pojawił, ale mogliśmy zobaczyć więcej znajomych twarzy. Kogo zabrakło, kto mógł się pojawić? Reżyser filmu to zdradził.