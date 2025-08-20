Reklama
placeholder

Biała śmierć: finał planszówkowej trylogii fantasy Zombicide już niebawem

Czas na odwagę, czas na bohaterstwo, czas na... Białą Śmierć - już niebawem nowa odsłona Zombicide trafi w ręce polskich graczy.
Reklama
placeholder

Czas na odwagę, czas na bohaterstwo, czas na... Białą Śmierć - już niebawem nowa odsłona Zombicide trafi w ręce polskich graczy.
Reklama
placeholder
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  gra planszowa 
Portal Games planszówka zombicide
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  gra planszowa 
Portal Games planszówka zombicide
Zombicide. Biała śmierć Portal Games
Reklama

Biała Śmierć to samodzielna, kooperacyjna gra planszowa w linii Zombicide spod znaku fantasy. Gracze kierują Ocalałymi, a ich zadaniem jest obronić miasto w serii różnorodnych misji. Wykorzystują mury miasta, kierują dzielną Strażą, dają odpór nekromantom i postępującemu spaczeniu… To już ostatnia linia obrony, teraz wszystko w rękach bohaterów.

Biała Śmierć zamyka trylogię Zombicide w klimatach fantasy. Czarna Plaga, Zielona Horda i Biała Śmierć tworzą klimatyczną kolekcję, która jest gwarancją rewelacyjnej, krwistej zabawy w trzebienie zombiaków! Rewelacyjne figurki, wymagające misje i pierwszorzędne taktyczne wyzwania - to wszystko składa się na olbrzymią popularność tej serii.

Biała Śmierć ukaże się nakładem wydawnictwa Portal Games w połowie września, ale już teraz wydawca uruchomił przedsprzedaż. Oprócz samej gry można dokupić dodatek 3d Battlements, dzięki któremu mury Wintergradu będą piąć się w górę.

Zombicide. Biała śmierć

arrow-left
Zombicide. Biała śmierć
Źródło: Portal Games
arrow-right

Ale to nie wszystko. W ofercie wydawnictwa pojawiły się też kolejne dodatki. Pakiet Kuszników (Crossfire Pack) to zestaw z nowym rodzajem Strażników i nowym typem zombie, który możesz dołączyć do Zombicide Białej Śmierci, Czarnej Plagi lub Zielonej Hordy. Natomiast rozszerzenie Mistyczne Bestie zawiera 4 nowe abominacje. 

Do tego pojawią się dodatki będące crossoverami ze znanymi markami. Będą to m.in. Usagi Yoijimbo, Berserker Walkers, Warlords of the Rising Sun i duży dodatek Teenage Mutant Ninja Turtles: Zderzenie Czasów.

Źródło: Portal Games

Reklama
placeholder
Powiązane gry
2025

Zombicide. Biała śmierć

Zombicide. Biała śmierć

Najnowsze

1 Stranger Things - bracia Dufferowie
-

Uniwersum Stranger Things nie będzie już takie samo. Twórcy odchodzą z Netflixa

2 kadr z filmu dziewczyna z portretu
-

Aktorka nazywa swój film „niezwykle przestarzałym”. Zdobyła za niego Oscara

3 3. Ultraman - potężny klon Supermana stworzony przez Lexa Luthora, który posiada te same zdolności co oryginał: nadludzką siłę, umiejętność latania i laserowy wzrok. Choć przewyższa większość postaci pod względem mocy, na klęskę skazuje go ograniczona inteligencja.
-

Co różni DCU od MCU? Istnieją trzy ważne frakcje

4 Black Myth: Zhong Kui
-

Black Myth: Zhong Kui. Tak wygląda sequel Black Myth: Wukong

5 LEGO Batman Legacy of the Dark Knight
-

Mroczny Rycerz nadciąga. Zwiastun gry LEGO Batman Legacy of the Dark Knight

6 Doktor Doom - Avengers: Doomsday
-
Plotka

Poważna kłótnia na planie Avengers: Doomsday. Marvel rozdzielił aktorów

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e160

Moda na sukces

s38e149

Zatoka serc

s20e12

America’s Got Talent

s2025e163

Anderson Cooper 360

s11e06

The Amazing Race Canada

s2025e166

The Lead with Jake Tapper

s01e81

s01e89
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Andrew Garfield
Andrew Garfield

ur. 1983, kończy 42 lat

Amy Adams
Amy Adams

ur. 1974, kończy 51 lat

Ben Barnes
Ben Barnes

ur. 1981, kończy 44 lat

Ke Huy Quan
Ke Huy Quan

ur. 1971, kończy 54 lat

Misha Collins
Misha Collins

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

8

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

9

Leonardo DiCaprio został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze go nie poznali

10

Camp Rock powróci? Joe Jonas wspomniał o trzeciej części

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV