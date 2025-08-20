Biała śmierć: finał planszówkowej trylogii fantasy Zombicide już niebawem
Czas na odwagę, czas na bohaterstwo, czas na... Białą Śmierć - już niebawem nowa odsłona Zombicide trafi w ręce polskich graczy.
Biała Śmierć to samodzielna, kooperacyjna gra planszowa w linii Zombicide spod znaku fantasy. Gracze kierują Ocalałymi, a ich zadaniem jest obronić miasto w serii różnorodnych misji. Wykorzystują mury miasta, kierują dzielną Strażą, dają odpór nekromantom i postępującemu spaczeniu… To już ostatnia linia obrony, teraz wszystko w rękach bohaterów.
Biała Śmierć zamyka trylogię Zombicide w klimatach fantasy. Czarna Plaga, Zielona Horda i Biała Śmierć tworzą klimatyczną kolekcję, która jest gwarancją rewelacyjnej, krwistej zabawy w trzebienie zombiaków! Rewelacyjne figurki, wymagające misje i pierwszorzędne taktyczne wyzwania - to wszystko składa się na olbrzymią popularność tej serii.
Biała Śmierć ukaże się nakładem wydawnictwa Portal Games w połowie września, ale już teraz wydawca uruchomił przedsprzedaż. Oprócz samej gry można dokupić dodatek 3d Battlements, dzięki któremu mury Wintergradu będą piąć się w górę.
Ale to nie wszystko. W ofercie wydawnictwa pojawiły się też kolejne dodatki. Pakiet Kuszników (Crossfire Pack) to zestaw z nowym rodzajem Strażników i nowym typem zombie, który możesz dołączyć do Zombicide Białej Śmierci, Czarnej Plagi lub Zielonej Hordy. Natomiast rozszerzenie Mistyczne Bestie zawiera 4 nowe abominacje.
Do tego pojawią się dodatki będące crossoverami ze znanymi markami. Będą to m.in. Usagi Yoijimbo, Berserker Walkers, Warlords of the Rising Sun i duży dodatek Teenage Mutant Ninja Turtles: Zderzenie Czasów.
Źródło: Portal Games
