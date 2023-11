Biały Lotos, Euforia i Welcome to Derry - seriale HBO opóźnione. Kiedy premiera?

HBO Max

Portal naEKRANIE w osobie Dawida Muszyńskiego jest aktualnie obecny na zorganizowanym przez HBO evencie, podczas którego zdradzono nowe informacje o produkowanych przez platformę serialach.

Z nowych informacji wynika, że zarówno trzeci sezon popularnego Biały lotos a także nowy serial w uniwersum "To" Welcome to Derry zostały opóźnione, a ich aktualna data premiery wskazuje na rok 2025.

O sprawie wypowiedział się Casey Bloys, CEO HBO:

Welcome to Derry było zaplanowane na Halloween 2024 roku, ale prawdopodobnie zostanie przesunięte do 2025. Trzeci sezon Białego Lotosu, który też miał się pojawić w 2024 również powinien mieć premierę w 2025.

Ta sama sytuacja dotyczy 3. sezonu hitu Euforia. Bloys potwierdził, że pojawi się on dopiero w 2025 roku.

Biały Lotos i Welcome to Derry - o czym opowiedzą?

Trzeci sezon Białego Lotosu przedstawi ekskluzywny kurort tym razem w Tajlandii, do którego trafią bohaterowie zagrani przez nową obsadę.

Welcome to Derry zapowiadany jest z kolei jako spin-off do dwóch części "To", które opowiadały historię dzieciaków z miasteczka Derry, które prześladował przerażający klaun Pennywise. Historia ma bazować na książkach Stephena Kinga i łączyć się z tym co przedstawiono już w poprzednich filmach. Za serial odpowiada Andy i Barbara Muschietti oraz Jason Fuchs, który napisze scenariusz do pierwszego odcinka. Całość produkuje HBO Max i Warner Bros. Television, a showrunnerami serialu będzie Jason Fuchs oraz Brad Caleb Kane.