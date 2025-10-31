Reklama
Biały Lotos - najlepsze odcinki hitu HBO. Ten sezon ma ich najwięcej

O tym, że Biały lotos to jeden z najlepszych seriali HBO, świadczą liczne nagrody i recenzje. Ale które odcinki są najlepsze z najlepszych? Z pomocą IMDb znaleźliśmy odpowiedź na to pytanie. I pewnie nikogo nie zaskoczy, jaki sezon najbardziej kochają widzowie.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  ranking 
serial Biały Lotos hbo
Biały Lotos - najlepsze odcinki hitu HBO Fot. HBO
Biały Lotos to popularny i wielokrotnie nagradzany serial. Do tej pory zdobył dwa Złote Globy i aż 16 statuetek Emmy, co jest dużym osiągnięciem. A może wygrać ich jeszcze więcej, ponieważ zapowiedziano już kolejny sezon. Zanim jednak czwarta część zadebiutuje na małym ekranie, postanowiliśmy zastanowić się, jakie odcinki były do tej pory najlepsze. Z pomocą przyszedł nam portal IMDb, czyli największa baza danych o filmach, serialach i osobach z branży rozrywkowej na świecie.

Użytkownicy mogą na platformie oceniać produkcje w skali od jednego do dziesięciu. Poniżej znajdziecie ranking z dziesięcioma najlepszymi odcinkami Białego Lotosu właśnie na podstawie danych z IMDb. Oczywiście, znalazło się kilka epizodów z taką samą średnią ocen, jednak wtedy o miejscu na liście decydowała ilość osób, które oddały swój głos. Oznacza to bowiem, że podobał się większej ilości użytkowników i jest to bardziej miarodajny wynik. 

Biały Lotos - najlepsze odcinki serialu

Z rankingu jasno wynika, że 2. sezon serialu Biały Lotos był według widzów najlepszy. Na dziesięć miejsc aż połowa odcinków pochodzi właśnie z niego. Za to najmniej najlepszych odcinków ma 3. sezon. Z pełną listą możecie zapoznać się w poniższej galerii. 

10. miejsce: „Recentering” - 1. sezon, 4. odcinek. Średnia ocen na 7.8 na 10 w IMDb

Biały Lotos - najlepsze odcinki hitu HBO
Fot. HBO
Dajcie znać, który odcinek serialu Biały lotos jest Waszym ulubionym. Z niecierpliwością czekamy na odpowiedzi w komentarzach! 

Źródło: IMDb

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  ranking 
serial Biały Lotos hbo
