Prawnik z Lincolna - zdjęcia z 4. sezonu. Wiemy, kiedy premiera
Prawnik z Lincolna to jeden z popularniejszych seriali platformy streamingowej Netflix. Oficjalnie rozpoczęła się promocja 4. sezonu, więc w jej ramach opublikowano pierwsze materiały. Kiedy nowy sezon? Jest data!
Prawnik z Lincolna powraca! Netflix ujawnił, że 4. sezon będzie miał premierę 5 lutego 2026 roku. Jest to czwartek. Oficjalne zdjęcia trafiły do sieci, by podbudować apetyt oczekiwania na nowe odcinki. Ta seria oparta jest na szóstym tomie cyklu książkowego Michaela Connelly'ego pod tytułem Prawo niewinności.
Prawnik z Lincolna - o czym jest 4. sezon?
Mickey Haller (Manuel Garcia Rolfo) musi się zmierzyć z najtrudniejszą sprawą w karierze, gdy razem ze swoją ekipą stara się udowodnić, że nie jest winien morderstwa swojego dawnego klienta, Sama Scalesa (Christopher Thornton). Aby oczyścić jego nazwisko, muszą odkryć ostatnie oszustwo Sama. To starcie z biurem prokuratora, FBI oraz z duchami przeszłości Mickey'ego.
W roli prokuratorki chcącej za wszelką cenę skazać Mickey'ego wciela się Constance Zimmer. Postać Dany Berg ma powiązania z jego byłą żoną Maggie (Neve Campbell).
W obsadzie są także Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson, Krista Warner, Elliott Gould, Emmanuelle Chriqui, Marcus Henderson, Gigi Zumbado, Scott Lawrence, Lana Parilla, Sasha Alexander, Cobie Smulders, Kacey Montoya, Jason O’Mara, Jason Butler Harner, Javon Johnson, Kyle Richards oraz Nancy Silverton.
David E. Kelley jest twórcą serialu i współshowrunnerem z Tedem Humphreyem. Trzy sezony serialu Prawnik z Lincolna są dostępne w Netflixie.
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1969, kończy 56 lat