Prawnik z Lincolna - zdjęcia z 4. sezonu. Wiemy, kiedy premiera

Prawnik z Lincolna to jeden z popularniejszych seriali platformy streamingowej Netflix. Oficjalnie rozpoczęła się promocja 4. sezonu, więc w jej ramach opublikowano pierwsze materiały. Kiedy nowy sezon? Jest data!
Adam Siennica
Prawnik z Lincolna - oficjalny kadr z 4. sezonu fot. Netflix
Prawnik z Lincolna powraca! Netflix ujawnił, że 4. sezon będzie miał premierę 5 lutego 2026 roku. Jest to czwartek. Oficjalne zdjęcia trafiły do sieci, by podbudować apetyt oczekiwania na nowe odcinki. Ta seria oparta jest na szóstym tomie cyklu książkowego Michaela Connelly'ego pod tytułem Prawo niewinności.

Prawnik z Lincolna - o czym jest 4. sezon?

Mickey Haller (Manuel Garcia Rolfo) musi się zmierzyć z najtrudniejszą sprawą w karierze, gdy razem ze swoją ekipą stara się udowodnić, że nie jest winien morderstwa swojego dawnego klienta, Sama Scalesa (Christopher Thornton). Aby oczyścić jego nazwisko, muszą odkryć ostatnie oszustwo Sama. To starcie z biurem prokuratora, FBI oraz z duchami przeszłości Mickey'ego.

Prawnik z Lincolna - oficjalny kadr z 4. sezonu

Prawnik z Lincolna - oficjalny kadr z 4. sezonu
fot. Netflix
W roli prokuratorki chcącej za wszelką cenę skazać Mickey'ego wciela się Constance Zimmer. Postać Dany Berg ma powiązania z jego byłą żoną Maggie (Neve Campbell).

W obsadzie są także Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson, Krista Warner, Elliott Gould, Emmanuelle Chriqui, Marcus Henderson, Gigi Zumbado, Scott Lawrence, Lana Parilla, Sasha Alexander, Cobie Smulders, Kacey Montoya, Jason O’Mara, Jason Butler Harner, Javon Johnson, Kyle Richards oraz Nancy Silverton.

David E. Kelley jest twórcą serialu i współshowrunnerem z Tedem Humphreyem. Trzy sezony serialu Prawnik z Lincolna są dostępne w Netflixie.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
