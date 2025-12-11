Hugh Jackman o Deadpool & Wolverine: "Nie czuję, że to pożegnanie"
Hugh Jackman wystąpił w specjalnym programie Variety, w którym opowiedział o kulisach tworzenia Deadpool & Wolverine, jednego z największych hitów Marvel Studios ostatnich lat. Wszystko wskazuje na to, że aktora zobaczymy jeszcze w co najmniej kilku projektach w tej roli.
Hugh Jackman przez kilka dekad wcielał się w postać Wolverine'a, począwszy od filmów z X-Men jeszcze od 20th Century Fox. Wydawało się, że Logan: Wolverine był ostatecznym pożegnaniem aktora z rolą, ale potem powrócił przy okazji Deadpool & Wolverine. Blockbuster od Marvel Studios stał się hitem kasowym, który zarobił ponad miliard dolarów w globalnym box office. Wszystko wskazuje na to, że Jackman i Ryan Reynolds powrócą też w Avengers: Doomsday i najprawdopodobniej Secret Wars. Jaki stosunek do tego ma aktor?
Oto plany Marvela na MCU po Doomsday i Secret Wars. Taki los czeka Avengers
Hugh Jackman wystąpił w programie Variety z Cynthią Erivo, gwiazdą Wicked. Przy tej okazji wypowiedział się o swoim powrocie do roli Wolverine'a. Zapowiedział też, że Deadpool & Wolverine nie wydawał się wcale pożegnaniem:
Opowiedział też o kulisach popularności w tej roli. Obecnie mało kto wyobraża sobie innego aktora jako Rosomaka, ale nie zawsze było tak kolorowo. Początkowo fani nie rozpoznawali go na ulicy i musiał rozstrzygnąć spór w tej kwestii przez okazanie dowodu osobistego.
Ranking najlepszych członków X-Men
Źródło: comicbookmovie.com
