fot. Marvel

Hugh Jackman przez kilka dekad wcielał się w postać Wolverine'a, począwszy od filmów z X-Men jeszcze od 20th Century Fox. Wydawało się, że Logan: Wolverine był ostatecznym pożegnaniem aktora z rolą, ale potem powrócił przy okazji Deadpool & Wolverine. Blockbuster od Marvel Studios stał się hitem kasowym, który zarobił ponad miliard dolarów w globalnym box office. Wszystko wskazuje na to, że Jackman i Ryan Reynolds powrócą też w Avengers: Doomsday i najprawdopodobniej Secret Wars. Jaki stosunek do tego ma aktor?

Hugh Jackman wystąpił w programie Variety z Cynthią Erivo, gwiazdą Wicked. Przy tej okazji wypowiedział się o swoim powrocie do roli Wolverine'a. Zapowiedział też, że Deadpool & Wolverine nie wydawał się wcale pożegnaniem:

Nie czuję, że to pożegnanie. Czułem tak po Loganie. Musiałem tak czuć, bo wierzyłem w to. Musiałem o to walczyć. Musiałem powiedzieć: "To ostatni raz, gdy to robię". Potem obejrzałem Deadpoola. [...] Pomyślałem sobie: "Wiecie co? Zmieniłem zdanie. To nie jest aż tak wielka sprawa. Nie powiem nawet, że jest mi przykro." To było naprawdę wspaniałe.

Opowiedział też o kulisach popularności w tej roli. Obecnie mało kto wyobraża sobie innego aktora jako Rosomaka, ale nie zawsze było tak kolorowo. Początkowo fani nie rozpoznawali go na ulicy i musiał rozstrzygnąć spór w tej kwestii przez okazanie dowodu osobistego.

