placeholder
Reklama
placeholder

Hugh Jackman o Deadpool & Wolverine: "Nie czuję, że to pożegnanie"

Hugh Jackman wystąpił w specjalnym programie Variety, w którym opowiedział o kulisach tworzenia Deadpool & Wolverine, jednego z największych hitów Marvel Studios ostatnich lat. Wszystko wskazuje na to, że aktora zobaczymy jeszcze w co najmniej kilku projektach w tej roli.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Wolverine 
MCU hugh jackman
Wolverine (Hugh Jackman) fot. Marvel
Reklama

Hugh Jackman przez kilka dekad wcielał się w postać Wolverine'a, począwszy od filmów z X-Men jeszcze od 20th Century Fox. Wydawało się, że Logan: Wolverine był ostatecznym pożegnaniem aktora z rolą, ale potem powrócił przy okazji Deadpool & Wolverine. Blockbuster od Marvel Studios stał się hitem kasowym, który zarobił ponad miliard dolarów w globalnym box office. Wszystko wskazuje na to, że Jackman i Ryan Reynolds powrócą też w Avengers: Doomsday i najprawdopodobniej Secret Wars. Jaki stosunek do tego ma aktor?

Oto plany Marvela na MCU po Doomsday i Secret Wars. Taki los czeka Avengers

Hugh Jackman wystąpił w programie Variety z Cynthią Erivo, gwiazdą Wicked. Przy tej okazji wypowiedział się o swoim powrocie do roli Wolverine'a. Zapowiedział też, że Deadpool & Wolverine nie wydawał się wcale pożegnaniem:

Nie czuję, że to pożegnanie. Czułem tak po Loganie. Musiałem tak czuć, bo wierzyłem w to. Musiałem o to walczyć. Musiałem powiedzieć: "To ostatni raz, gdy to robię". Potem obejrzałem Deadpoola. [...] Pomyślałem sobie: "Wiecie co? Zmieniłem zdanie. To nie jest aż tak wielka sprawa. Nie powiem nawet, że jest mi przykro." To było naprawdę wspaniałe.

Opowiedział też o kulisach popularności w tej roli. Obecnie mało kto wyobraża sobie innego aktora jako Rosomaka, ale nie zawsze było tak kolorowo. Początkowo fani nie rozpoznawali go na ulicy i musiał rozstrzygnąć spór w tej kwestii przez okazanie dowodu osobistego.

Ranking najlepszych członków X-Men

arrow-left Marvel arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Wolverine 
MCU hugh jackman
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,5

2024
Deadpool & Wolverine
Oglądaj TERAZ Deadpool & Wolverine Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 29. Amanda Seyfried
-

Amanda Seyfried nie przeprosi. Chodzi o komentarz na temat zmarłego Charliego Kirka

2 Wonder Man
-

Kreatywna promocja serialu Wonder Man. Aktor wewnątrz MCU udzielił wywiadu - nie skończył się dobrze

3 2001: Odyseja kosmiczna - kadr z filmu
-

Oto opus magnum kina science fiction według Nicolasa Cage'a. Aktor ten film ogląda co roku

4 Idź przodem, bracie
-

Gołoborze zostanie zaadaptowane. Scenarzysta Idź przodem, bracie zainteresowany projektem

5 Absolute Batman Joker
-

Jak Joker dorobił się fortuny przed Batmanem? Fani zachwyceni nową wersją złoczyńcy

6 paramount logo
-

Trump naciska na sprzedaż CNN. Demokraci ostrzegają przed zakupem Warnera przez Paramount

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e10

Miasteczko South Park

s28e05

Miasteczko South Park

s49e12

Ryzykanci

s2025e238

Moda na sukces

s42e326

Ridiculousness

s42e327

Ridiculousness

s42e328

Ridiculousness

s42e329

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Hailee Steinfeld
Hailee Steinfeld

ur. 1996, kończy 29 lat

Łukasz Simlat
Łukasz Simlat

ur. 1977, kończy 48 lat

Courtney Henggeler
Courtney Henggeler

ur. 1981, kończy 44 lat

Gary Carr
Gary Carr

ur. 1986, kończy 39 lat

Max Martini
Max Martini

ur. 1969, kończy 56 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

4

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

7

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

9

Koncert Christmas Party – świąteczna lista przebojów. Kto wystąpi we Wrocławiu?

10

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV