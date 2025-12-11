placeholder
Reklama
placeholder

28 lat później 3 - film powstanie. Tylko spójrzcie kto ma wrócić w obsadzie - pierwsze szczegóły!

28 lat później odniósł sukces, a pierwsze opinie o 28 lat później 2 są bardzo pozytywne, więc Sony Pictures idzie za ciosem. Powstanie 28 lat później 3 i to z jednym z najlepszych obecnie pracujących aktorów! Ujawniono nowe informacje o projekcie.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  28 lat później 3 
49. 28 dni później (2002) fot. materiały prasowe
Reklama

Jak donosi Deadline, Sony Pictures dało zielone światło na realizację filmu 28 lat później 3. Podjęto decyzję jeszcze przed premierą dwójki, ale po pierwszych pokazach, które zebrały dobre opinie. Projekt nie ma jeszcze oficjalnego tytułu. Plany na trylogię były zapowiadane od początku, a pierwsze dwa filmy były kręcone od razu po sobie. Trzecia część jednak czekała na taką właśnie decyzję.

28 lat później 3 - co wiemy?

Oficjalnie też ujawniono, że Cillian Murphy negocjuje, by zagrać w tym filmie. Aktor jest związany z tą serią od początku, bo grał główną rolę w 28 dni później. Zobaczymy go również na ekranie w filmie 28 lat później - część 2: Świątynia Kości, ale okoliczności powrotu jego postaci są trzymane w tajemnicy.

Alex Garland, współtwórca całej franczyzy, ma napisać scenariusz trzeciej części. Jakiekolwiek szczegóły fabuły nie są znane, bo najpewniej byłyby spoilerem dla dwójki.

Danny Boyle, który wyreżyserował filmy 28 dni później i 28 lat później, w wywiadach podkreślał, że chciałby wyreżyserować 28 lat później 3. Na ten moment jednak decyzja nie zapadła.

Przypomnijmy, że 28 lat później weszło na ekrany kin w 2025 roku i stało się najbardziej dochodową odsłoną serii. Film zebrał w kinach 151,3 mln dolarów przy budżecie 60 mln dolarów. Do tego doliczamy nieznane zyski ze sprzedaży filmu w streamingu.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  28 lat później 3 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
28 lat później - część 2: Świątynia Kości
28 lat później - część 2: Świątynia Kości Horror

6,6

2025
28 lat później
Oglądaj TERAZ 28 lat później Horror
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Bliskie spotkania trzeciego stopnia
-

Najlepsza promocja filmu science fiction w historii? Mistrz kina zalał USA tajemniczymi plakatami

2 Igrzyska śmierci
-

Nowe Igrzyska śmierci - wracają Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson. Ale jak to możliwe w prequelu?!

3 90 minut do wolności
-

Zwiastun futurystycznego 90 minut do wolności. To może być wyjątkowe kinowe doświadczenie

4 Johnny Depp
-

Mistrz i Małgorzata dostaną nową adaptację. Za produkcję odpowiada Johnny Depp

5 Supergirl - plakat
-

Supergirl z nowym plakatem dzień przed zwiastunem. Zdradza coś nowego o bohaterce?

6 Berlin and the Lady with an Ermine
-

Wiemy, kiedy premiera 2. sezonu Berlina! Nowy teaser z uniwersum Domu z Papieru

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e10

Miasteczko South Park

s28e05

Miasteczko South Park

s49e12

Ryzykanci

s2025e238

Moda na sukces

s42e326

Ridiculousness

s42e327

Ridiculousness

s42e328

Ridiculousness

s42e329

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Hailee Steinfeld
Hailee Steinfeld

ur. 1996, kończy 29 lat

Łukasz Simlat
Łukasz Simlat

ur. 1977, kończy 48 lat

Courtney Henggeler
Courtney Henggeler

ur. 1981, kończy 44 lat

Gary Carr
Gary Carr

ur. 1986, kończy 39 lat

Max Martini
Max Martini

ur. 1969, kończy 56 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2 Zdjęcie z programu Kuchenne rewolucje
-

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

7

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

8

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

10

Koncert Christmas Party – świąteczna lista przebojów. Kto wystąpi we Wrocławiu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV