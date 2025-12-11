28 lat później 3 - film powstanie. Tylko spójrzcie kto ma wrócić w obsadzie - pierwsze szczegóły!

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, Sony Pictures dało zielone światło na realizację filmu 28 lat później 3. Podjęto decyzję jeszcze przed premierą dwójki, ale po pierwszych pokazach, które zebrały dobre opinie. Projekt nie ma jeszcze oficjalnego tytułu. Plany na trylogię były zapowiadane od początku, a pierwsze dwa filmy były kręcone od razu po sobie. Trzecia część jednak czekała na taką właśnie decyzję.

28 lat później 3 - co wiemy?

Oficjalnie też ujawniono, że Cillian Murphy negocjuje, by zagrać w tym filmie. Aktor jest związany z tą serią od początku, bo grał główną rolę w 28 dni później. Zobaczymy go również na ekranie w filmie 28 lat później - część 2: Świątynia Kości, ale okoliczności powrotu jego postaci są trzymane w tajemnicy.

Alex Garland, współtwórca całej franczyzy, ma napisać scenariusz trzeciej części. Jakiekolwiek szczegóły fabuły nie są znane, bo najpewniej byłyby spoilerem dla dwójki.

Danny Boyle, który wyreżyserował filmy 28 dni później i 28 lat później, w wywiadach podkreślał, że chciałby wyreżyserować 28 lat później 3. Na ten moment jednak decyzja nie zapadła.

Przypomnijmy, że 28 lat później weszło na ekrany kin w 2025 roku i stało się najbardziej dochodową odsłoną serii. Film zebrał w kinach 151,3 mln dolarów przy budżecie 60 mln dolarów. Do tego doliczamy nieznane zyski ze sprzedaży filmu w streamingu.