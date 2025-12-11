fot. materiały prasowe

Reklama

Już wkrótce w kinach pojawi się 3. części z serii Avatar od Jamesa Camerona. Ma być to zwieńczenie pierwszej sagi i możliwe wprowadzenie do kolejnej. Reżyser ma plany na kolejne części, ale wszystko zależy od sukcesu i wyników Ognia i popiołu. Produkcja kosztowała rzekomo ponad 400 milionów dolarów.

Najlepsza promocja filmu science fiction w historii? Mistrz kina zalał USA tajemniczymi plakatami

Cameron w rozmowie z io9 przyznał, że fani mieli duży wpływ na powstawanie 3. części. Zaznaczył, że szczegółów śledził reakcje publiczności na poszczególne wydarzenia i postaci. Chciał im dać więcej tego, co im się podobało.

Po premierze Istoty wody zacząłem trochę zmieniać rzeczy, żeby odpowiedzieć na to, co widowni się podobało. Czyje losy ich interesują? Co dokładnie ich ciekawi? Napisałem nawet kilka nowych scen i przerobiliśmy parę rzeczy. To było bardzo płynne, kreatywne i aktorzy zawsze byli na to chętni. Dzwoniłem do nich i mówiłem: "Mam pomysł na scenę, a oni po prostu wracali na plan, do postaci i mogliśmy wrócić do świata. Wszystkim się to podobało. Czasem robili nawet inne filmy, a potem wracali i mówili: "Podoba nam się to". Nigdy nie sprawiło im to żadnej trudności.

Wszystkie filmy Jamesa Camerona - ranking