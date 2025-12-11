Fani też pomogli w tworzeniu Avatara 3. James Cameron: "Napisałem nawet kilka nowych scen"
James Cameron w nowej rozmowie na temat Avatar: Ogień i popiół opowiedział o tym, jak duży wpływ miały reakcje i opinie publiczności na jego nowy film z serii. Co konkretnie brał pod uwagę?
Już wkrótce w kinach pojawi się 3. części z serii Avatar od Jamesa Camerona. Ma być to zwieńczenie pierwszej sagi i możliwe wprowadzenie do kolejnej. Reżyser ma plany na kolejne części, ale wszystko zależy od sukcesu i wyników Ognia i popiołu. Produkcja kosztowała rzekomo ponad 400 milionów dolarów.
Najlepsza promocja filmu science fiction w historii? Mistrz kina zalał USA tajemniczymi plakatami
Cameron w rozmowie z io9 przyznał, że fani mieli duży wpływ na powstawanie 3. części. Zaznaczył, że szczegółów śledził reakcje publiczności na poszczególne wydarzenia i postaci. Chciał im dać więcej tego, co im się podobało.
Wszystkie filmy Jamesa Camerona - ranking
Źródło: collider.com
