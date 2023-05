Big Sky, Lockwood i spółka oraz inne seriale skasowane. Te tytuły bez kontynuacji

Fot. Netflix

Big Sky zostało skasowane po trzech sezonach. Telewizja ABC podjęła decyzję, że nie chce 4. sezonu. Na ten moment nie jest jasne, czy producenci z A + E Studios będą szukać nowego domu dla tej produkcji. Serial wystartował w listopadzie 2020 roku i był jedną z mocniejszych premier czasów pandemii. Spadki wyników oglądalności przy kolejnych sezonach oraz plotki o napięciach na planie doprowadziły do kasacji.

Skasowane seriale

Pozostałe skasowane tytuły to same nowości, która nie znalazły swoich widzów, więc podjęto decyzję o skasowaniu ich po premierze pierwszego sezonu. Są tu takie tytuły jak The Company You Keep, Lockwood i spółka oraz Alaska Daily. W przypadku dwóch tytułów telewizji ABC powodem jest przeciętna oglądalność, która nie dała oczekiwanych hitów.

Natomiast Netflix kompletnie nie był zadowolony z popularności Lockwood i spółki. Nie zobaczymy więc kontynuacji historii opartej na książkach. Nie ma też żadnych wzmianek, by te tytuły miały jakąś szansę w znalezieniu nowego domu. Z uwagi na słabą oglądalność nikt takiego zamiaru nie ma.