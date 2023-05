Walker - będzie 4. sezon. Spin-off jednak został skasowany

fot. materiały promocyjne

Amerykańska telewizja The CW przechodzi restrukturyzację, a to siłą rzeczy wpływa na plany serialowe oraz określone decyzje. Walker staje się pierwszym przedłużonym tytułem The CW pod nowymi władzami. Tym samym Walker doczeka się 4. sezonu.

Walker - 4. sezon potwierdzony

Walker był pewniakiem do przedłużenia, bo ma bardzo dobre wyniki oglądalności. Co wiecej, jest to najpopularniejszy serial stacji, który przyciąga najwięcej ludzi przed ekrany. 4. sezon pojawi się na ekranach w sezonie serialowym 2023/2024. Będzie on jednak liczyć mniej odcinków niż poprzednie, bo tylko 13. Jest to kwestia ucinania kosztów, by stacja zaczęła na siebie zarabiać.

Jednocześnie ogłoszono, że spin-off Walker: Independence został skasowany. 2. sezon nie powstanie. Deadline donosi, że los tego serialu podzieli wiele innych produkcji The CW. Celem nowych władz jest tworzenie produkcji dla bardzo zróżnicowanego grona odbiorców, a nie tylko młodych dorosłych.

Pojawiła się też informacja o kasacji serialu Wyspa Fantazji.