Winchesterowie i Kung Fu skasowane. Kolejne seriale efektem czystki

materiały prasowe

Kung Fu skasowane po trzech sezonach. Jest to efekt czystki w telewizji The CW, która zmienia model biznesowy w kwestii seriali. Mają skupiać się na tanich serialach z Kanady i Wielkiej Brytanii (oraz na reality show), więc Kung-Fu się w to nie wpisywał. Nowi właściciele The CW zmieniają strategię i chcą też trafiać do innej grupy odbiorców, niż do tej pory. Deadline donosi, że Warner Bros. Television próbował na szybko znaleźć nowy dom dla serialu, ale nie udało się i to definitywny koniec.

Winchesterowie skasowani

Nie będzie 2. sezonu Winchesterów, którzy byli prequelem Nie z tego świata. Niestety nie było to zaskoczeniem, bo serial nie notował wysokich wyników oglądalności. Wcześniej skasowali też Walker: Independence.

Według Deadline Warner Bros. Television spodziewało się tej decyzji i chcą znaleźć nowy dom dla Winchesterów. Mają zamiar agresywnie o to walczyć. W batalię włączył się od razu producent serialu Jensen Ackles, który mobilizuje fanów w kampanii mającej na celu uratowanie serialu. Wszystko za sprawą hashtagu: #SaveTheWinchesters. Jego użycie w mediach społecznościowych ma pomóc, bo pokaże jego popularność.