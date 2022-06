Bill Gates o NFT: „teoria większego głupca”

fot. youtube.com/NetflixPolska

Nie jest tajemnicą, że Bill Gates nie jest fanem kryptowalut i NFT, ale na wszelki wypadek, gdyby jego uczucia nie były wystarczająco jasne, ostatnio potępił je jako klasę aktywów „w 100% opartą na teorii większego głupca” – idei, że zawsze znajdzie się ktoś, kto zapłaci więcej, a wartość aktywu będzie w ten sposób rosła bez względu na odniesienie do rzeczywistości.

Gates wygłosił swoje uwagi podczas wydarzenia poświęconego zmianom klimatu, zorganizowanego przez TechCrunch w Berkeley w Kalifornii. „Oczywiście drogie cyfrowe zdjęcia małp bardzo poprawią sytuację na świecie” – powiedział Gates, nawiązując do popularnych i drogich zdjęć Bored Ape Yacht Club NFT i wielu innych podobnych zdjęć małp, które można kupić na własność.

Gates powtórzył słowa innego miliardera i nienawidzącego kryptowalut/NFT Warrena Buffetta, który powiedział, że woli inwestycje przynoszące wymierne korzyści, takie jak farmy i firmy wytwarzające realne produkty. Prezes Berkshire Hathaway powiedział ostatnio, że zapłaciłby 25 miliardów dolarów za 1% udziałów we wszystkich gruntach rolnych w Stanach Zjednoczonych, ale nie zapłaciłby 25 dolarów za wszystkie Bitcoiny na świecie.

Były szef Microsoftu po raz kolejny podkreślił anonimowość związaną z kryptowalutą, która sprawia, że jest ona atrakcyjna dla przestępców. Podczas Reddit AMA w 2018 r. powiedział, że kryptowaluta jest wykorzystywana do kupowania narkotyków, co czyni ją technologią, która w bezpośredni sposób przyczyniła się do śmierci ludzi. W 2021 roku ostrzegł również, że zwykli inwestorzy powinni być bardziej świadomi zmienności cen kryptowalut i nie powinni inwestować w oparciu o tweety takich osób, jak Elon Musk.

„Moja ogólna myśl jest taka, że jeśli masz mniej pieniędzy niż Elon, to powinieneś uważać” – powiedział Gates. Biorąc pod uwagę, że BTC spadł z wysokiego poziomu prawie 64 000 dolarów w zeszłym roku, do nieco ponad 20 000 dolarów obecnie, wydaje się, że ci, którzy wtedy mocno weń inwestowali, mogą dziś żałować, że nie posłuchali tamtej jego rady. Musk zaś jest daleko najbogatszym człowiekiem na świecie, więc może pozwolić sobie na każde ryzyko inwestycyjne.

Często mówi się, że miłość do kryptowalut wśród miliarderów jest kwestią pokoleniową. Pięćdziesięcioletni Elon Musk jest wielkim fanem i nieustannie tweetuje o Dogecoin, podczas gdy 66-letni Gates jest w przeciwnym obozie. Dziewięćdziesięciojednoletni Buffett nie znosi Dogecoina, a jego 98-letni partner biznesowy Charlie Munger nazwał go „chorobą weneryczną”, która powinna zostać zakazana.

W zeszłym tygodniu Gates znalazł się w wiadomościach po tym, jak wezwał do utworzenia zespołu GERM (Global Epidemic Response and Mobilization – Globalna Epidemiczna Reakcja i Mobilizacja) o wartości miliarda dolarów rocznie, który miałby zająć się przygotowanie na kolejną pandemię. Skrytykował również sposób, w jaki rząd USA poradził sobie z pandemią, twierdząc, że liczba zgonów byłaby minimalna, gdyby rząd zwiększył swoje możliwości w zakresie diagnostyki i egzekwowania kwarantanny.