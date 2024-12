TEN reżyser chciał nakręcić Spider-Mana. Który aktor byłby najlepszym Pajączkiem?

fot. IMDB.com

Reklama

Filmy o Spider-Manie z Andrew Garfieldem w roli głównej nie spotkały się początkowo z dobrym przyjęciem i entuzjazmem, ale po latach fani zaczęli podchodzić cieplej do produkcji wyreżyserowanych przez Marca Webba. Utalentowany aktor powrócił do roli w 2021 roku przy okazji Spider-Man: Bez drogi do domu, a od tamtego czasu fani są jeszcze bardziej gorliwi, aby powstała trzecia część trylogii Niesamowitego Spider-Mana. Szanse na to są raczej niewielkie, choć plany Sony miało ogromne swego czasu.

Garfield aktualnie jest obecny na festiwalu filmowym w Marrakeszu, gdzie zasiada w jury Luci Guadagnino. Aktor ciepło wspomina okres bycia Pajączkiem, ale miało to swoją cenę.

Musiałem bardzo ciężko pracować, żeby ludzie zadawali mi mniej pytań o samego Spider-Mana. Nadal nad tym pracuję, to trwający, nieidealny proces. Ale jestem wdzięczny za tamten okres. To pozwoliło mi łatwiej współpracować z ludźmi pokroju Martina Scorsese.

Ciekawe pięć groszy dołożył sam reżyser, czyli Luca Guadagnino (Queer, Challengers).

Pamiętam, że kiedy Sam Raimi reżyserował swojego pierwszego Spider-Mana, to miałem 28 albo 29 lat. Będąc megalomanem miałem te sny i marzenia, by nakręcić jeden z tych filmów. Żałuję, że nie udało mi się wyreżyserować Spider-Mana z Andrew w roli głównej.

Z wielu powodów wątpliwe, że uda mu się po latach zrealizować to marzenie, ale gdyby pojawiła się taka opcja, to sądzicie, że Luca Guadagnino mógłby być dobrym wyborem na reżysera?

Spider-Man: Poprzez multiwersum - najpotężniejsze postacie ze Spider-Ludzi [RANKING]