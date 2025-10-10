placeholder
Gwiazdy Billa i Teda spotkają się na Brodwayu. Reeves i Winter wrócą do marki?

Keanu Reeves i Alex Winters ponownie zagrają obok siebie, tym razem w sztuce na Broadwayu Czekając na Godota. W trakcie specjalnego wydarzenia dla Variety wypowiedzieli się o przyszłości serii Bill i Ted.
Tomasz Hudyga
Bill i Ted ratują wszechświat Orion Pictures
Choć twórczość Samuela Becketta wydaje się daleka od filmów o Billu i Tedzie, dwóch kumplach, którzy przynieśli Keanu Reevesowi i Alexowi Winterowi sławę, to właśnie ich długoletnia przyjaźń okazała się pomocna przy pracy nad broadwayowskim spektaklem Czekając na Godota w reżyserii Jamiego Lloyda. Winter opowiedział o tym jak ponownie razem znaleźli się na scenie (choć tym razem teatralnej) podczas specjalnego śniadania zorganizowanego przez Variety, poświęconego nadchodzącym premierom na nowojorskiej scenie.

Jamie Lloyd zauważył, że nasza przyjaźń i wspólna historia świetnie pasują do sztuki, bo odzwierciedlają relację i więź, jaka może łączyć grane przez nas postacie.

Zapytani, czy po zakończeniu występów na Broadwayu w 2026 roku mogliby ponownie wcielić się w swoich filmowych bohaterów w czwartej części Billa i Teda, Reeves odpowiedział krótko i zdecydowanie:
„Tak i tak.”

O czym jest seria Bill i Ted?

Seria Bill i Ted to kultowy cykl komedii science fiction o dwóch beztroskich przyjaciołach, Billu S. Prestonie (Alex Winter) i Tedzie Loganie (Keanu Reeves), którzy dzięki podróżom w czasie przeżywają absurdalne przygody, spotykając postacie historyczne i próbując uratować przyszłość świata. Pierwszy film, Fantastyczne przygody Billa i Teda, stał się hitem dzięki lekkiemu humorowi i chemii między aktorami, a kontynuacje – Szalona wyprawa Billa i Teda oraz Bill i Ted ratują wszechświat – ugruntowały ikoniczny status duetu. 

Najlepiej oceniane filmy Keanu Reevesa

10. John Wick - 86%

10. John Wick - 86%
fot. Lionsgate
Źródło: variety.com

