Gwiazdy Billa i Teda spotkają się na Brodwayu. Reeves i Winter wrócą do marki?
Keanu Reeves i Alex Winters ponownie zagrają obok siebie, tym razem w sztuce na Broadwayu Czekając na Godota. W trakcie specjalnego wydarzenia dla Variety wypowiedzieli się o przyszłości serii Bill i Ted.
Choć twórczość Samuela Becketta wydaje się daleka od filmów o Billu i Tedzie, dwóch kumplach, którzy przynieśli Keanu Reevesowi i Alexowi Winterowi sławę, to właśnie ich długoletnia przyjaźń okazała się pomocna przy pracy nad broadwayowskim spektaklem Czekając na Godota w reżyserii Jamiego Lloyda. Winter opowiedział o tym jak ponownie razem znaleźli się na scenie (choć tym razem teatralnej) podczas specjalnego śniadania zorganizowanego przez Variety, poświęconego nadchodzącym premierom na nowojorskiej scenie.
Zapytani, czy po zakończeniu występów na Broadwayu w 2026 roku mogliby ponownie wcielić się w swoich filmowych bohaterów w czwartej części Billa i Teda, Reeves odpowiedział krótko i zdecydowanie:
„Tak i tak.”
O czym jest seria Bill i Ted?
Seria Bill i Ted to kultowy cykl komedii science fiction o dwóch beztroskich przyjaciołach, Billu S. Prestonie (Alex Winter) i Tedzie Loganie (Keanu Reeves), którzy dzięki podróżom w czasie przeżywają absurdalne przygody, spotykając postacie historyczne i próbując uratować przyszłość świata. Pierwszy film, Fantastyczne przygody Billa i Teda, stał się hitem dzięki lekkiemu humorowi i chemii między aktorami, a kontynuacje – Szalona wyprawa Billa i Teda oraz Bill i Ted ratują wszechświat – ugruntowały ikoniczny status duetu.
Najlepiej oceniane filmy Keanu Reevesa
Źródło: variety.com
