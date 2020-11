Bill Sienkiewicz gościem MFKiG Cyber Edition

MFKiG

Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi to jedna z najważniejszych imprez na popkulturowej mapie Polski. Tegoroczna edycja w klasycznej formie została odwołana, ale nic straconego: organizatorzy przygotowali dla fanów Cyber Editon, czyli przenieśli festiwal do sieci.

Impreza odbędzie się w dniach 14-15 listopada. W ramach wydarzenia na uczestników czekają następujące atrakcje:

Strefa Główna i Scena Premium, a tam: wywiady, panele dyskusyjne, materiały udostępnione przez artystów

Strefa Spotkań, w której będziecie mogli zadać pytania naszym gościom

Blok spotkań poświęcony grze Cyberpunk 2077

Strefa Gier z turniejem League of Legends

Strefa Targowa, a w niej super promocje – festiwalowa antologia komiksowa „COVIKS-20”, dodawana do każdych zakupów

Galeria prac konkursowych

Jednym z gości MFKiG Cyber Edition będzie Bill Sienkiewicz, ceniony rysownik komiksów. Jest on wielokrotnym laureatem nagrody Eisnera, nominowanym do Emmy artystą grafikiem znanym z odświeżenia stylu ilustrowania komiksów i powieści graficznych w latach 80. - głównie za pośrednictwem serii Elektra. Assassin, Moon Knight i New Mutants (na którego bazie powstał serial Legion i film kinowy dla 20th Century Fox/Disneya) wydawnictwa Marvel Comics, a także jego uznanej powieści graficznej Stray Toasters. Narysował także komiks Czarna Wdowa. Powrót do domu.

Do dziś Sienkiewicz uznawany jest za kultowego twórcę i jednego z najbardziej rozpoznawalnych rysowników związanych z komiksem i mediami pokrewnymi na świecie.

Źródło: MFKiG

Organizatorami 31. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier – Cyber Edition są „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi oraz Stowarzyszenie Twórców „CONTUR”.

Bilety na MFKiG Cyber Edition można kupić tutaj.