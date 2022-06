Bitcoin najtańszy od grudnia 2020

fot. pixabay.com

Wartość bitcoina, największej i najpopularniejszej kryptowaluty na świecie, spadła w poniedziałek poniżej 24 000 $, czyli do poziomu najniższego od grudnia 2020 r według danych CoinMarketCap. Spadek nastąpił w momencie, gdy kapitalizacja rynku kryptowalut spadła do poziomu poniżej 1 biliona dolarów po raz pierwszy od lutego 2021 roku. Również w poniedziałek firma Celsius, zajmująca się pożyczaniem kryptowalut, wstrzymała wypłaty dla swoich klientów , co mogło jeszcze bardziej osłabić wiarę ludzi w rynek.

Zaufanie do rynku kryptowalut zachwiało się w maju po upadku terraUSD, jednego z największych stablecoinów. Poniedziałkowy spadek kontynuuje trwający od miesięcy trend, który może być napędzany przez rosnącą inflację, obawy gospodarcze związane z wojną w Ukrainie i odpowiadający im spadek głównych indeksów giełdowych.