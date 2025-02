Plakat filmu Mortal Kombat 2! Gwiazda The Boys jako Johnny Cage!

fot. materiały prasowe

Reklama

Na pierwszym oficjalnym plakacie Mortal Kombat 2 Karl Urban jako Johnny Cage. Gwiazda The Boys zadebiutuje w tej kultowej roli. W pierwszej części postać pojawiła się jedynie w zapowiedzi na końcu filmu. W poprzednich adaptacjach Johnny'ego Cage'a grali Linden Ashby (Mortal Kombat, 1995) oraz Chris Conrad (Mortal Kombat: Annihilation, 1997).

Marvel znów oszukuje w zwiastunie? Czy Sue Storm z Fantastycznej 4 jest w [SPOILER]?

Natomiast Lewis Tan opublikował teaserowy plakat filmu z logo. Tym samym mamy już dwie pierwsze grafiki zapowiadające kontynuację hitu z 2021 roku.

Mortal Kombat 2 – plakaty

Zobaczcie i oceńcie sami!

Mortal Kombat 2 - co wiemy o filmie?

Zgodnie z zapowiedziami wreszcie na pierwszy plan wysunie się tytułowy turniej z kultowej gry, na której oparto film. Twórcy zapewniają, że wyciągnęli wnioski z krytyki pierwszej części i dostarczą widzom to, czego oczekiwali – a nawet więcej. Większość obsady powraca, a za kamerą ponownie stanie reżyser pierwszego filmu z 2021 roku.

Mortal Kombat 2 – pełna obsada

Wszystkie osoby i postacie potwierdzone przez twórców. Oto obsada Mortal Kombat 2.

Co ciekawe, koordynatorem scen walk jest Malay Kim, który był w ekipie tworzącej walki w grze Mortal Kombat 1 oraz był członkiem grupy kaskaderów z hitu Shang-Chi. Jest to zmiana osób odpowiedzialnych za walki w porównaniu do pierwszej części.

Data premiery jesienią 2025 roku.