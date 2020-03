MCU - narysuj sobie własnego Kapitana Amerykę. Grafik Marvel Studios pokazuje, jak

Wszyscy miłośnicy Avengers: Endgame i całego MCU w ostatnich dniach raczeni są wyłącznie złymi informacjami. W związku z rozszerzającą się w błyskawicznym tempie pandemią koronawirusa przesunięta została już premiera filmu Czarna wdowa, a prace na planach produkcji Disney+, The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision i Loki, są obecnie wstrzymane. Przyszłość Kinowego Uniwersum Marvela nie jest na razie jasna, jednak pracujący dla Marvel Studios graficy systematycznie dbają o to, by podnosić fanów Domu Pomysłów na duchu.

Prym na tym polu wiedzie odpowiedzialny w filmowym oddziale Marvela za sprawy rozwoju wizualnego Ryan Meinerding. Przypomnijmy, że swoją pracę przy MCU rozpoczął on już w trakcie przygotowywania filmu Iron Man; w ostatnim czasie grafik zamieszcza natomiast w sieci niepublikowane do tej pory szkice koncepcyjne pochodzące z różnych produkcji. Tym razem przyszła pora na wideo, w którym Meinerding tworzy postać Kapitana Ameryki. W materiale artysta tłumaczy choćby takie kwestie, jak wykorzystywane w swojej pracy techniki czy proces myślowy, który stoi za podejmowaniem konkretnych decyzji twórczych. Zobaczcie sami: