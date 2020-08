Black Adam - Alexander Skarsgard z rolą w filmie? Może zagrać dobrze znaną z komiksów postać

źródło: materiały prasowe

Black Adam to jeden z szykowanych przez Warner Bros projektów opartych na komiksach DC. W roli głównej w produkcji zobaczymy Dwayne'a Johnsona, a partnerować mu będzie Noah Centineo jako Atom Smasher. Teraz w sieci pojawiła się informacja o kolejnym, potencjalnym członku obsady. Otóż według portalu The Illuminerdi Warner Bros chce, aby Alexander Skarsgård wcielił się w filmie w rolę Hawkmana, znanego bohatera, członka drużyny Justice Society of America. Nie podjęto żadnych negocjacji, jednak Skarsgard ma być według serwisu preferowanym wyborem studia. Poinformujemy Was, gdy pojawi się oficjalny komunikat w tej sprawie. Zapewne jakieś szczegóły produkcji poznamy na jej panelu na DC Fandome 22 sierpnia.

fot. DC Comics

Dla przypomnienia Black Adam to ikoniczny przeciwnik Shazama w komiksach wydawnictwa DC. Jednak póki co nie zobaczymy go w produkcjach o tym bohaterze (w przygotowaniu znajduje się druga część jego przygód), tylko w swoim solowym filmie. Na razie nic nie wiadomo o fabule widowiska.

Black Adam - premiera filmu jest zaplanowana na 22 grudnia 2021 roku.