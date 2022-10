Black Adam - dobre otwarcie filmu w box office. Najlepsze w karierze Dwayne'a Johnsona

fot. materiały prasowe

Black Adam wystartował w Ameryce Północnej z wynikiem 67 mln dolarów. Pomimo tego, że jest to ciut poniżej przedpremierowych prognoz, jest to dobre otwarcie. Do tego najlepsze w karierze Dwayne'a Johnsona, który gdy grał główną rolę, tak dobrego startu nigdy nie miał. Jego filmy jednak zawsze podobają się widzom i zarabiają krocie w długim okresie wyświetlania. A Black Adam według rottentomatoes.com ma najwyższe oceny widzów ze wszystkich produkcji DC od czasów trylogii Nolana o Batmanie.

Eksperci zwracają uwagę, że w sobotę film zanotował 24% wzrostu frekwencji z uwagi na to, że całe rodziny udały się do kina. Inni twierdzili, że jeśli film będzie mieć 40% pozytywnych recenzji, nie ma szans na przebicie kwoty 60 mln dolarów. Dwayne Johnson znów udowodnił, że jego slogan "fani są najważniejsi" nie jest pustym frazesem, bo oceny widzów napędzają sprzedaż biletów na Black Adama.

A jak sobie radzi poza USA? Udało się zebrać 73 mln dolarów z 76 krajów, co jest wynikiem powyżej prognoz. Dzięki temu globalny start Black Adama to 140 mln dolarów przy budżecie 190 mln dolarów. Doskonałe oceny widzów przekładają się też na inne rynki światowe, bo jak podaje Deadline w wielu krajach był wzrost frekwencji w sobotę w stosunku do piątku. Takie sytuacje nie są standardem. Dla porównania wpływy Black Adama są o 27% lepsze niż Shazama!, który też startował z pozycji szerzej nieznanej postaci DC. Z uwagi na kompletny brak konkurencji do listopadowej premiery Czarnej Pantery 2 mówi się, że Black Adam powinien zarobić na siebie.

W Ameryce Północnej w końcu debiutuje komedia romantyczna Bilet do raju, która miała premierę na świecie oraz w Polsce kilka tygodni temu. Udało się zebrać 16 mln dolarów. Natomiast z wpływami ze świata globalnie do tej pory osiągnięto 96,6 mln dolarów przy budżecie 60 mln dolarów.

Nadal dobrze radzi sobie horror Uśmiechnij się. Tym razem na rynku amerykańskim 8,5 mln dolarów. Do tej pory zebrał 84,5 mln dolarów. Na świecie ma 10 mln dolarów (sumując 82 mln dolarów). Razem na koncie w skali globalnej zebrano 166,3 mln dolarów przy budżecie 17 mln dolarów.

Halloween. Finał zanotował gigantyczny spadek frekwencji aż o 88%. Ma to na wpływ dostępność filmu w platformie streamingowej oraz bardzo negatywne recenzje widzów oraz krytyków. Zebrano teraz 8 mln dolarów (razem 54,1 mln dolarów). Na świecie film również radzi sobie fatalnie, notując 6,2 mln dolarów z 75 krajów (razem27,8 mln dolarów). Sumując na koncie 82 mln dolarów.