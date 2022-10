Black Adam - czy [SPOILER] naprawdę umarł? Jest nadzieja: Dwayne Johnson złożył obietnicę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W filmie Black Adam zadebiutowali Hawkman, Cyclone, Atom Smasher i Doktor Fate. Niestety, jedno z nich zmarło w finale, by uratować przyjaciół i Kahndaq przed antagonistą. Widzowie zastanawiają się, czy mimo to wciąż jest szansa na to, by powrócił do DCEU. Reżyser, grający go aktor i sam Dwayne Johnson odnieśli się do tego pytania. A ostatni z nich złożył nawet obietnicę fanom.

Pierce Brosnan zdradził za to, dlaczego finałowa scena Kenta Nelsona była dla niego wyjątkowa wzruszająca.

Black Adam - Pierce Brosnan o śmierci Doktora Fate'a

Pierce Brosnan w rozmowie z USA Today odniósł się do śmierci Doktora Fate'a, w którego wcielił się w filmie. Aktor dokuczał producentowi, Beau Flynnowi, że tak szybko pozbył się jego bohatera.

Powiedziałem mu: dziękuję za tę okazję, ale zabiłeś moją postać. Dopiero zacząłem moją odyseję w świecie DC, a on umarł!

Pierce Brosnan dodał też, że finałowa przemowa bohatera wiele dla niego znaczyła. Sam przeżył już 69 lat, zbliża się do siedemdziesiątki, więc widział, jak jego przyjaciele umierają przed nim. To sprawiło, że ostatnie chwile Doktora Fate'a były dla niego wyjątkowo wzruszające.

Black Adam - czy Doktor Fate powróci?

Reżyser filmu, Jaume Collet-Serra, wyjaśnił że Doktor Fate mógł pokonać Sabbaca w finałowej bitwie, jednak wolał ocalić swojego przyjaciela. Gdyby wygrał ze złoczyńcą, to jakimś cudem zginąłby Hawkman, a chciał tego uniknąć. W momencie śmierci, w pełni akceptuje swój los i fakt, że nadszedł jego czas. Jeśli chodzi o powrót bohatera, stwierdził jedynie:

Zobaczymy, co się stanie.

Jednak jakąś wskazówką może być fakt, że reżyser porównał Kenta Nelsona do Obi-Wan Kenobiego, który umiera w pierwszych części Gwiezdnych Wojen, a jednak pojawia się w każdej następnej.

Pierce Brosnan zdradził za to, że Beau Flynn powiedział mu, że nie wszystko jest takie, jakie się wydaje, a furtka pozostaje otwarta na jego powrót.

Myślę, że furtka jest otwarta. Szczerze nie mam pojęcia, w jaką stronę to pójdzie. Ale jestem dumny z tego, co pokazałem jako Doktor Fate, a także zaszczycony tym, że mogę być częścią świata DC.

Dwayne Johnson o powrocie Doktora Fate'a

Dwayne Johnson obiecał za to fanom na Twitterze, że będą mieli jeszcze okazję zobaczyć Doktora Fate'a. A jak wiemy, aktor wcielający się w Black Adama zwykle dotrzymuje takich obietnic i skupia się na budowaniu więzi z widzami.

Doktor Fate jest jednym z moich ulubieńców i zobaczycie go więcej. Obiecuję. Chcieliśmy, by #BlackAdam był oszałamiający wizualnie, więc dzięki za docenienie tego. Bawcie się na filmie!! #BlackAdam

