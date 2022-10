Zack Snyder - fani znów podnoszą bunt online. Wszystko przez Black Adama

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Kiedyś na mediach społecznościowych trendowało #RestoreTheSnyderVerse. Po premierze filmu Black Adam pojawił się nowy hasztag: #BringBackZackSnyder. Wszystko przez ważną scenę po napisach i cameo.

Poniżej znajdują się spojlery do filmu Black Adam.

Pod koniec filmu Black Adam pojawia się scena po napisach, w której jest Henry Cavill jako Superman. To cameo sprawiło, że fani Zacka Snydera podjęli kolejną próbę, by przekonać Warner Bros. do kontynuowania wizji reżysera. Choć Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera zakończyła współpracę reżysera z DCEU, to wielu wiernych fanów wciąż nie może się z tym pogodzić.

Zack Snyder - fani chcą powrotu reżysera do DCEU

Zobaczcie wpisy na Twitterze pod hasztagiem #BringBackZackSnyder. Napiszcie w komentarzu, czy także chcielibyście powrotu Zacka Snydera do DCEU, czy wolicie franczyzę bez niego.

Dwayne Johnson wspomniał, że chciałby, by Black Adam zmierzył się z Supermanem. Wygląda więc na to, że cameo Henry'ego Cavilla może oznaczać dłuższy powrót aktora do DCEU. Nie zapowiada się jednak na to, by Warner Bros. pragnęło przywrócić Zacka Snydera do franczyzy.