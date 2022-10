Black Adam: wersja DVD i Blu-ray wkrótce w Wielkiej Brytanii. Kiedy trafi na HBO MAX?

fot. materiały prasowe

Black Adam oficjalnie zagościł na wielkim ekranie na całym świecie. Ku uciesze fanów, kino nie będzie jedynym miejscem udostępniającym film. Bohaterskie porachunki z wrogami będą dostępne również w postaci fizycznych kopii. Na ten moment pewne jest, że taką możliwość otrzyma Wielka Brytania. Oferta obejmować ma DVD, Blu-ray i Blu-ray 4K, a data wydania zaplanowana jest na 16 stycznia 2023. Nie wiadomo, jednak kiedy film trafi na nośniki w innych krajach.

Black Adam - premiera na HBO MAX

Nie pojawiły się jeszcze żadne oficjalne doniesienia w kwestii po ilu dniach od kinowego wydania, Black Adam zostanie dodany na platformę streamingową. Analizując jednak ostatnie premiery wytwórni Warner Bros, możemy zakładać, że produkcja trafi na HBO MAX w niedługim okresie. Dla przykładu - Elvis był dostępny 70 dni po wejściu do kin, a film animowany DC Liga Super-Pets zadebiutował w serwisie 59 dni po ukazaniu się na wielkim ekranie. Podążając za tym tropem, Black Adam mógłby trafić do biblioteki HBO Max w połowie lub pod koniec grudnia 2022 roku. Być może platforma uczyni to w ramach świątecznego prezentu.

Black Adam - film dostępny w kinach.