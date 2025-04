Robert Trebor nie żyje. Grał w kultowym Herkulesie i Xenie

Mad Bros Media

Robert Trebor zmarł 11 marca z powodu sepsy. O śmierci poinformowała żona artysty, Deirdre Hennings. Powiedziała również, że w 2012 roku zdiagnozowano u niego białaczkę, a rok później przeszedł przeszczep komórek macierzystych. Aktor miał 71 lat.

Robert Trebor – kariera

Robert Schenkman urodził się w 1953 roku. Z czasem wybrał sobie jednak pseudonim zawodowy „Trebor” i to właśnie to nazwisko kojarzy większość widzów. Jedną z jego najważniejszych wczesnych ról było zagranie reportera w filmie Purpurowa róża z Kairu z 1985 roku. Kolejnym kamieniem milowym było wcielenie się w mordercę Davida Berkowitza w thrillerze Zło czai się w mroku z 1985 roku. Jak sam jednak przyznał, ta rola wyczerpała go fizycznie i psychicznie. Nie dość, że wczucie się w takiego człowieka samo w sobie było wymagającym zadaniem, to po całym dniu na planie wieczorami występował jeszcze w sztuce The Crate Those, co skutkowało nawet 18 godzinami pracy jednego dnia.

Z pewnością jednak największą rozpoznawalność przyniosła mu rola kupca Salmoneusa w serialach Herkules (1995 - 1999) i Xena: Wojownicza księżniczka (1995 - 2001). Co ciekawe, na początku miał zagrać jedynie w dwóch odcinkach. Na tyle jednak spodobał się producentom, że został na dłużej. Współpraca tak się rozwinęła, że w 1997 roku miał nawet okazję wyreżyserować jeden odcinek Herkulesa. Jak sam przyznał, nigdy nie postrzegał Salmoneusa jako kogoś złego – starał się tylko być dobrym facetem i przeżyć.

Robert Trebor wystąpił również między innymi w takich produkcjach jak Ostra rozgrywka (1986), Mężczyzna idealny (1987) i Bękarty diabła (2005). Ostatnią rolą aktora było zagranie producenta w filmie Ave, Cezar! z 2016 roku.