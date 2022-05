Dwayne "The Rock" Johnson w stroju Black Adama. Mięśnie grzbietu wielkości planety [WIDEO]

Warner Bros.

Po tym, jak studio Warner Bros. zdecydowało się przesunąć premierę filmu Black Adam na październik, pojawiły się informacje, że począwszy od kwietnia twórcy zamierzają przeprowadzić intensywne dokrętki do produkcji. Wygląda na to, że te ostatnie nadal trwają. Kolejny na to dowód dał odtwórca tytułowej roli, Dwayne Johnson. Popularny "The Rock" pokazał w mediach społecznościowych wideo, w którym aktor wchodzi na plan. Materiał opatrzony jest podpisem:

A teraz ta najlepsza część. Idziemy do pracy. Wilk zawsze jest głodny.

Wideo pokazuje umięśnioną sylwetkę "The Rocka" - spójrzcie sami:

Black Adam

W obsadzie produkcji poza Johnsonem znaleźli się m.in.: Noah Centineo (Atom Smasher), Aldis Hodge (Hawkman), Quintessa Swindell (Cyclone), Sarah Shahi (Isis) i Pierce Brosnan (Doktor Fate).

Black Adam zadebiutuje w polskich kinach 21 października 2022 roku.