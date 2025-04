Szok dla fanów 9-1-1. Kluczowa postać odeszła na zawsze!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Gdy na początku kwietnia pojawiło się wideo z planu przedostatniego odcinka 8. sezonu 9-1-1, fani nie mogli wyjść ze zdumienia, że pozwolono zdradzić tak wielki spoiler. Kręcono sceny w miejscu publicznym, które otwarcie zapowiadały śmierć Bobby’ego Nasha. Teraz, gdy jesteśmy już po emisji tego odcinka, wszystko zostało potwierdzone! Peter Krause, który grał tę centralną postać od początku, odchodzi z serialu po tym, jak Bobby poświęcił życie, ratując swoich przyjaciół.

Tim Minear, showrunner serialu 9-1-1, ujawnia, że decyzja o śmierci Bobby’ego zapadła podczas planowania 9. sezonu i była w pełni motywowana twórczo. Tak tłumaczy:

– Planując już 9. sezon, tworzymy bohaterom bardzo niebezpieczne sytuacje. Myślę, że zarówno po stronie scenarzystów, jak i widzów panowało już przekonanie, że wszystko się ułoży i pójdzie po myśli bohaterów. Dlatego rozważałem uśmiercenie którejś z postaci od kilku sezonów – może nawet dłużej – ale towarzyszyła mi myśl, że w pewnym momencie muszę to zrobić. Gdy wpadłem na pomysł odcinka z laboratorium, uświadomiłem sobie, że nadszedł ten moment. To była prawdziwa szansa na śmierć w stylu filmu. Kiedy przyszło do decyzji, kto zginie, chciałem, by była to osoba, której odejście wpłynie na wszystkich – ale w różny sposób. To mógł być tylko Bobby.