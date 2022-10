Superman - Henry Cavill wróci w kontynuacji? Podobno pomógł w tym Dwayne Johnson

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Henry Cavill jako Superman zadebiutował w filmie Człowiek ze stali z 2013 roku i chociaż film zdołał zebrać wiele dobrych recenzji, to jednak kolejne filmowe projekty z udziałem postaci nie były już tak udane - Batman v Superman: Świt sprawiedliwości z 2016 roku oraz Liga Sprawiedliwości z 2017 roku, były oceniane relatywnie słabo. Fani nie mają jednak wątpliwości, że Cavill jest znakomitym Supermanem i chcą jego powrotu w kolejnym solowym filmie. Czy jest coraz bliżej realizacji takiego projektu?

Zacznijmy od tego, że sieć huczy od plotek, że w filmie Black Adam dojdzie do powrotu Cavilla w ramach DCEU. Według licznych raportów, Superman ma przywitać się na nowo z fanami przy akompaniamencie klasycznego motywu skomponowanego przez Johna Williamsa, a także kolory jego kostiumu mają być zdecydowanie jaśniejsze. Czy to pierwszy krok do powstania nowego filmu o Supermanie?

Portal The Direct powołuje się na jednego z branżowych dziennikarzy, który jest przekonany o powrocie Cavilla w wielkim stylu. David Faraci w swoim podcascie "Marvelision" powiedział, że są pewne zakulisowe dowody sugerujące plany na kolejny film o Supermanie, co ma mieć związek z negocjacjami Dwayne'a Johnsona, czyli ekranowego Black Adama. Faraci nie chciał zdradzić szczegółów, ale ponoć popularny The Rock w trakcie negocjowania kontraktu ze studiem Warner Bros., miał zmusić studio do powrotu do negocjacji z Cavillem, a jednym z jej elementów miał być właśnie solowy film.

Już niedługo przekonamy się, czy Henry Cavill faktycznie pojawi się jako Superman w Black Adamie. Premiera 21 października 2022 roku.