Mroczne materie - zwiastun 3. sezonu. Widowiskowa ostateczna rebelia

fot. materiały prasowe

W końcu serial Mroczne materie powraca z trzecim i zarazem finałowym sezonem. Jest on oparty na ostatnim tomie książkowego cyklu, którego tytuł brzmi Bursztynowa Luneta. Zwiastun zapowiada, że będzie nie tylko widowiskowo, ale też emocjonująco. Zobaczcie i oceńcie sami:

Mroczne materie - zwiastun 3. sezonu

W obsadzie powrócą do nas Ruth Wilson jako Marisa Coulter, Simone Kirby jako Mary Malone, Will Keen jako Ojciec McPhail, Jade Anouka jako Ruta Skadi i Ruta Gedminstas jako Serafina Pekkala. Po raz pierwszy zobaczymy za to Adewale Akinnuoye-Agbaje (Legion samobójców) jako Ogunwe, Jamie Warda jako Ojca Gomeza, Kobna Holdbrook-Smith, Simon Harrison i Chipo Chung zagrają zbuntowane anioły, Balthamosa, Barucha i Xaphanię, a Amber Fitzgerald-Woolfe wystąpi jako Ama.

Mroczne materie - premiera w HBO Max na całym świecie odbędzie się 5 grudnia 2022 roku.