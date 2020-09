Black Adam - Hawkman został obsadzony. Dwayne Johnson komentuje

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że Hawkmana (znany też jako Carter Hall) zagra Aldis Hodge. W komiksach Carter Hall był reinkarnacją egipskiego księcia, więc kwestia koloru skóry postaci jest otwarta do reinterpretacji na ekranie.

Aktora ostatnio mogliśmy oglądać w filmie Niewidzialny człowiek oraz serialu Miasto na wzgórzu. W obsadzie Black Adama są również Dwayne Johnson (Black Adam) oraz Noah Centineo (Atom Smasher).

Dwayne Johnson powitał Aldisa Hodge'a na Instagramie zdradzając, że osobiście do niego zadzwonił, by powiadomić go o roli. Hodge myślał, że ktoś go wkręca, a gdy Johnson wyjawił mu, że dostał rolę, słyszał potem w tle okrzyk radości. Sam Hodge również opublikował post na Instagramie wyrażając swoją radość z otrzymanej roli.

Za kamerą filmu Black Adam stoi Jaume Collet-Serra. Autorami scenariusza są Rory Haines i Sohrab Noshirvani. Dwayne Johnson jest producentem razem z Danym Garcią i Hiramem Garcią.

Źródło: Sony Pictures Television

Sam Dwayne Johnson już wszedł w rolę Czarnego Adama. Niedawno na Instagramie zdradził, że gdy chciał wyjechać ze swojej posiadłości, brama się zacięła. Co zrobił? Wyszedł z samochodu, wyrwał ją z muru, odstawił na bok i pojechał do pracy na plan. W tym czasie jego ochrona przypilnowała, by ekipa mogła dokonać napraw. Wideo na Instagramie pokazuje, że metalowa brama do lekkich nie należy - widzimy, że trzech mężczyzn odstawia ją na bok, a Dwayne Johnson sam się z nią rozprawił. Sam aktor zażartował, że jest już fizycznie gotowy do roli antybohatera.