Black Adam jednak przyniesie straty. Sequel zagrożony

fot. Warner Bros. // New Line Cinema

Obecnie Black Adam ma na koncie 352 mln dolarów. Jak donosi The Wrap to niestety nie wystarczy, aby film zarobił na siebie. Dodają, powołując się na swoje źródła, że z uwagi na budżet 195 mln dolarów, nawet osiągnięcie 400 mln dolarów na całym świecie nie uratuje sytuacji. A z uwagi na Czarną Panterę 2 wpływy ze sprzedaży biletów do kin znacząco spadły. A pamiętajmy, że tylko określony procent z wpływów idzie do kieszeni producentów.

Black Adam 2 zagrożony

The Wrap przyznaje, że Dwayne Johnson był najmocniejszym wabikiem i to głównie dzięki temu film, osiągający mieszane opinie, zebrał takie wpływy jakie w tej chwili ma. Nie udało się Black Adamowi wywołać szumu i marketing szeptany nie napędził wystarczająco widzów. Przyznają, że negatywne recenzje ostudziły zapał wielu widzów, którzy z filmu zrezygnowali.

Black Adam powinien zakończyć żywot w kinach na poziomie w okolicach 400 mln dolarów. Będzie to więc kwota zbliżona do Shazama!, który zebrał 365 mln dolarów, ale film zarobił, bo budżet wynosił tylko 100 mln dolarów. Dziennikarze donoszą, że Black Adam 2 w obliczu takich wyników jest raczej mało prawdopodobny, bo nikt nie zainwestuje 200 mln dolarów w serię, która nie zwraca tych pieniędzy, ale to oczywiście nie oznacza, że Black Adam jako postać zniknie z DCU.

Na ten moment nie wiadomo, jaki jest plan dla tej postaci, ale z poprzednich doniesień wiemy, że scenariusz sequela jest gotowy. Jednak nie ma co spodziewać się zielonego światła dla sequela w formie wymyślonej przez Johnsona.