Serialowe cliffhangery, które zmiotły widzów sprzed telewizorów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Finał sezonu to wymarzona okazja dla twórców, żeby zakończyć serię z wielkim przytupem. Możemy przebierać w serialowych produkcjach, które skusiły się, by w ostatnim odcinku zaprezentować scenę, którą określa się mianem cliffhangera. W najprostszym tłumaczeniu jest to moment, który wywołuje duże emocje i pokazuje nam coś zaskakującego, co następnie jest urywane i wymusza na nas oczekiwanie przynajmniej do kolejnego odcinka lub sezonu, żebyśmy poznali odpowiedź na rzucone nam pytanie.

Na portalu BuzzFeed zapytano widzów o to, które cliffhangery wywołały u nich największe emocje i sprawiły, że niezwykle trudno było im czekać na nowy sezon lub kolejny odcinek. Poniżej znajdują się oczywiście spoilery do wielu seriali, więc jeśli obawiacie się, że jeden ze slajdów zniszczy wam seans produkcji, którą nadrabiacie lub planujecie zrobić to w przyszłości, czujcie się ostrzeżeni.

Kiedy cliffhangery zaskakiwały widzów?

Kiedy Daya chwyciła za broń w finale 4. sezonu Orange Is the New Black - "A potem musieliśmy czekać cały ROK, żeby dowiedzieć się, co się stało!" -Lindsay Casey