Black Adam - ogrom widowiskowej akcji, ale słaby scenariusz? Są pierwsze opinie

Fot. Materiały prasowe

Black Adam w reżyserii Jaume Collet-Serra trafi do kina już 21 października. W opisie filmu możemy przeczytać, że prawie 5000 lat po tym, jak został obdarzony mocami egipskich bogów – i uwięziony równie szybko – Black Adam zostaje uwolniony ze swojego ziemskiego grobu, gotowy wyzwolić swoją wyjątkową formę sprawiedliwości na współczesny świat.

Dwayne Johnson zawsze jest gwarantem dużych widowisk i dobrych wyników w box office, ale jak prezentuje się sam film? Do sieci trafiły pierwsze opinie krytyków i widzów, którzy mieli okazję zobaczyć produkcję na specjalnym pokazie. Nastroje są mieszane.

Black Adam - pierwsze opinie o filmie

Germain Lussier z Gizmondo nazwał film "godnym nowym elementem układanki DC", ale przyznał, że daleko mu to bycia czymś więcej. Historię przedstawioną na ekranie opisał jako "niechlujną, ale dającą się oglądać". Zdaniem Courtney Howard z Variety, świetną robotę wykonał reżyser, Jaume Collet-Serra, a jednocześnie film kładzie fundamenty pod jeszcze większe uniwersum. Chwali też akcję, która ma naprawdę dużą skalę. Bardzo wiele pochwał kierowanych jest oczywiście do The Rocka, który wypada fenomenalnie w nieco bardziej brutalnym wydaniu. Najczęściej chwaleni są też Aldis Hodge (Hawkman) i Pierce Brosnan (Doctor Fate), co przekłada się na chęć krytyków do zobaczenia filmu o Justice Society of America.

Matt Neglia z Next Best Picture przyznał, że na początku Black Adam szuka jeszcze swojej tożsamości, ale gdy pojawia się na ekranie JSA, wszystko nabiera rumieńców. Zdradził też, że scena po napisach filmu "spotkała się z najcieplejszą reakcją". Sean Keane z CNET zauważa jednak, że filmowi brakuje "emocjonalnej głębi" i jest "zerowe poczucie zagrożenia" dla głównego bohatera.

Black Adam

Ostatecznie z wielu opinii odczytać możemy sygnały, że film napakowany jest akcją i chociaż ma zadatki na epickie widowisko, to jednak brakuje ciekawie napisanej historii. Black Adam ma być małą dawką adrenaliny oraz filmem, którego potrzebowało DC. Dwayne Johnson przyciąga do ekranu i dawno nie miał roli, która byłaby tak "bad-assowa". Są też jednak negatywne opinie uderzające w niezgrabną ekspozycję, narracyjny chaos, przez który kilka postaci wypada zwyczajnie płasko. Wygląda jednak na to, że osoby oczekujące po prostu widowiskowej rozwałki nie będą zawiedzione.

DC - najpotężniejsze postacie komiksowego uniwersum

Chociaż Black Adam jest najpotężniejszą postacią z Ziemi w filmowym uniwersum, w komiksach nie łapie się nawet do TOP 50. Jest natomiast Doktor Fate z filmu.