Tak zabija Black Adam. Nowy fragment pokazuje brutalność antybohatera

fot. IMDb.com

Black Adam to projekt będący wielką pasją Dwayne'a Johnsona. Latami walczył o to, by doprowadzić do jego realizacji. W końcu się udało i ten wyjątkowo ciekawy antybohater zadebiutuje na kinowym ekranie. Jego film jest częścią DCEU, więc należy do tego samego świata, co Wonder Woman czy Aquaman. Aktor wrzucił na media społecznościowe nowy fragment, pokazując rozbudowaną scenę znaną z trailera. Tak zabija Black Adam.

Black Adam - fragment

12 października w godzinach wieczornych czasu amerykańskiego odbędzie się uroczysta premiera. Embargo na opinie w mediach społecznościowych wygasa o 3:00 w nocy czasu polskiego. Wówczas dowiemy się, czy udało się zrobić widowisko warte wizyty w kinie.

Black Adam - o czym jest film?

Prawie 5000 lat po tym, jak został obdarzony mocami egipskich bogów – i uwięziony równie szybko – Black Adam zostaje uwolniony ze swojego ziemskiego grobu, gotowy wyzwolić swoją wyjątkową formę sprawiedliwości na współczesny świat.

W obsadzie są Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Aldis Hodge jako Hawkman, Sarah Shahi jako Isis, Marwan Kenzari w nieujawnionej roli złoczyńcy, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, Mohammed Amer i Uli Latukefu. Jaume Collet-Serra reżyseruje na podstawie scenariusza Rory Haines i Sohrab Noshirvani.

Black Adam - premiera 21 października w kinach.