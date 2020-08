Black Adam - pierwsze spojrzenie na strój The Rocka! DC FanDome tuż-tuż; bądźcie dziś z nami

Warner Bros./DC

Już dziś rozpoczyna się internetowy konwent DC FanDome, nie lada gratka dla wszystkich fanów superbohaterów. Jednym z najważniejszych elementów wydarzenia stanie się panel filmu Black Adam, w trakcie którego będziemy mogli zobaczyć, jak w tytułowej roli prezentuje się Dwayne Johnson aka The Rock. Studio Warner Bros. postanowiło podgrzać na tym polu atmosferę i zamieścić w sieci krótkie wideo promocyjne. Dosłownie przez chwilę widzimy w nim kostium złoczyńcy; spójrzcie sami, mając też na uwadze okraszający materiał wpis - zapowiada on, że "hierarchia mocy w uniwersum DC ulegnie zmianie":

https://twitter.com/TheRock/status/1296979799789903879

Co ciekawe, panel Black Adama poprowadzi sam The Rock. Powinniśmy nastawiać się na wyjawienie szeregu informacji, w tym oficjalnego logo produkcji, jak i spojrzenia na rzeczywisty kostium antagonisty (nie zaś ten pochodzący z grafiki koncepcyjnej). Nie jest też wykluczone, że dowiemy się, w jaki sposób twórcy zamierzają połączyć historię o Czarnym Adamie z filmami poświęconymi jego odwiecznemu komiksowemu wrogowi, Shazamowi.

Jednocześnie zachęcamy Was do tego, byście w trakcie DC FanDome byli dziś z nami. Startujemy punktualnie o godz. 19:00 polskiego czasu - z posterunku schodzimy ok. godz. 3:00 w nocy. Możecie liczyć na najświeższe informacje z konwentu, w tym zwiastuny poszczególnych produkcji, rewelacje obsadowe i dobrą zabawę do białego rana.

Black Adam ma zadebiutować w kinach 22 grudnia 2021 roku.