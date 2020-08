Black Adam - producenci poszukują aktorki do roli Cyclone. Mają swój typ castingowy

fot. DC/Screen Rant

Black Adam to jeden z nadchodzących projektów na podstawie komiksów DC szykowanych przez Warner Bros. W produkcji na wielkim ekranie pojawi się drużyna superbohaterów The Justice Society of America. Jedną z członkiń zespołu, która pojawi się w filmie jest Cyclone. Jak twierdzi portal The Illuminerdi producenci szukają do roli aktorki "w typie Alexandry Shipp", która dla przypomnienia grała Storm w serii X-Men. Wcześniej serwis twierdził, że producenci chcą Alexandra Skarsgarda jako Hawkmana. Natomiast angaż dostał już Noah Centineo jako Atom Smasher.

fot. materiały prasowe

Dla przypomnienia Black Adam to ikoniczny przeciwnik Shazama w komiksach wydawnictwa DC. Jednak póki co nie zobaczymy go w produkcjach o tym bohaterze (w przygotowaniu znajduje się druga część jego przygód), tylko w swoim solowym filmie. Na razie nic nie wiadomo o fabule widowiska. Gwiazdą projektu jest Dwayne Johnson.

Black Adam - premiera filmu jest zaplanowana na 22 grudnia 2021 roku.