Dubler robił całą robotę za The Rocka? Plotki dotyczące Black Adama zaskakują

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. DC

Reklama

Black Adam to jedna z ostatnich produkcji Dwayne'a "The Rocka" Johnsona przed jego powrotem do WWE. Niestety film wypadł słabo w międzynarodowym box office, a także został zjechany przez krytyków. Okazuje się, że również zachowanie aktora na planie pozostawało wiele do życzenia. Johnson miał wielokrotnie spóźniać się na plan. Teraz okazuje się, że miał być również nieobecny podczas dokrętek.

Black Adam - kaskader stał się zastępcą Dwayne'a Johnsona?

Jim Cornette, menadżer wrestlerów, podzielił się informacjami od anonimowego źródła z Atlanty, które miało pracować przy kilku filmach Dwayne'a Johnsona.

- W przypadku filmu DC, Black Adama, większość filmu została nakręcona z dublerem kaskadera The Rocka, wykorzystując CGI, aby zamienić ich twarze.

Face swap jest już powszechną praktyką w Hollywood, ale powyższe słowa sugerują, że notoryczne spoźnienia The Rocka zmusiły ekipę produkcyjną do podjęcia ekstremalnych i kosztownych środków, gdy przyszedł czas na kręcenie jego scen.

Lepiej potraktować tę plotkę z przymrużeniem oka - Cornette przekazał informację od osoby trzeciej, która mogła podkoloryzować prawdę.

Black Adam jest dostępny na Netflix oraz HBO Max.